Donald Trump aseguró que la guerra con Irán está “prácticamente terminada”

Este lunes, Donald Trump -presidente de Estados Unidos– aseguró que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada” y afirmó que la ofensiva militar avanza más rápido de lo que habían planeado en un principio.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista telefónica con la cadena CBS News, donde el mandatario sostuvo que la campaña militar habría debilitado severamente la capacidad operativa de la República Islámica. “Creo que la guerra está muy completa, prácticamente”, expresó Trump al referirse al estado actual del conflicto.

Según el presidente estadounidense, los ataques realizados por Estados Unidos e Israel habrían destruido o dañado buena parte de la infraestructura militar iraní. En ese sentido, aseguró: “No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea“. Además, dijo que el arsenal de misiles del país persa se redujo considerablemente. “Si miras bien, no les queda nada desde el punto de vista militar“, sentenció Trump.

Si bien el mandatario norteamericano reconoció que en principio en la Casa Blanca estipulaban que el conflicto se extendería por cuatro o cinco semanas, éste reveló que las operaciones militares avanzan “muy por delante” del cronograma previsto, por lo que se aventuró a asegurar que la guerra estaría entrando en su etapa final.

Cabe recordar que el conflicto ingresó este lunes en su décimo día desde la escalada militar iniciada el 28 de febrero, luego de la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.

Confirmado el deceso de Alí Jamenei, su hijo Mojtaba Jamenei ocupó su lugar, en un hecho histórico para el régimen iraní.

Reacciones de los mercados a los dichos de Trump

Las declaraciones del mandatario tuvieron un impacto casi inmediato en los mercados financieros internacionales. Tras conocerse sus palabras, las acciones en Wall Street registraron una recuperación en las operaciones posteriores al cierre, mientras que el precio del petróleo mostró una caída.

Los inversores reaccionaron rápidamente a las señales de una posible reducción de las tensiones en Medio Oriente, una región clave para el suministro energético mundial.