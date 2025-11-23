Search
colonia de verano pileta
acariciando el verano

Domingo ultra caluroso en el Valle de Uco: mirá cómo viene el pronóstico

Para este domingo 23 de noviembre, el Valle de Uco se prepara para una jornada de intenso calor con máximas de hasta 34 °C.

Este domingo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato vivirán una jornada típicamente veraniega, con cielo mayormente despejado y temperaturas en aumento. Desde el mediodía, el calor se sentirá con fuerza: alrededor de las 13 h ya se estiman unos 31 °C, mientras que por la tarde llegará a su punto más alto, alcanzando los 33–34 °C.

No habrá signos de inestabilidad: se espera sol pleno durante la tarde, con alguna que otra nube leve hacia el atardecer, pero sin probabilidad de precipitaciones. Será una buena oportunidad para disfrutar actividades al aire libre, aunque conviene tomar precauciones: hidratarse bien y evitar la exposición directa durante las horas más calurosas, entre las 14 h y las 17 h.

Por la noche, las temperaturas bajarán un poco, pero no tanto como para alivianar por completo el calor: alrededor de las 22 h se prevén unos 26–27 °C, con cielo despejado o levemente cubierto. No se espera viento fuerte ni fenómenos meteorológicos significativos.

El domingo en el Valle de Uco será un día ideal para salir al aire libre, pasear o hacer actividades, siempre y cuando tomes precauciones frente al calor. Si vas a estar afuera, elegí espacios con sombra y llevate agua para evitar deshidratación.

climapronósticoTunuyánTupungatoValle de Ucosan carlos

