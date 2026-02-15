Recuperación de saberes: por qué es clave aprobar los espacios pendientes

La Dirección General de Escuelas (DGE) lleva adelante el período de recuperación de saberes destinado a estudiantes de nivel primario y secundario que adeudan espacios curriculares del ciclo anterior. Esta instancia se desarrolla durante febrero y representa una oportunidad clave para completar contenidos pendientes.

Desde el organismo educativo remarcaron que se trata de un espacio formativo que no solo evalúa, sino que también brinda acompañamiento pedagógico. A través de clases específicas y actividades de refuerzo, los alumnos pueden fortalecer los aprendizajes que no lograron acreditar en su momento.

Las autoridades explicaron que esta etapa es fundamental, ya que una vez iniciado el ciclo lectivo no volverá a abrirse una instancia similar en el corto plazo. Además, recordaron que la normativa vigente permite promocionar con hasta dos materias pendientes, siempre que se haya participado de estas instancias de recuperación.

El objetivo principal es evitar la repitencia y garantizar trayectorias escolares continuas, ofreciendo herramientas concretas para que los estudiantes puedan avanzar con mayor solidez académica.

También se destacó el rol de las familias en este proceso, acompañando el estudio y manteniendo una comunicación fluida con las instituciones educativas para potenciar los resultados.