Domingo negro para Colapinto: abandonó en un GP de Singapur que Verstappen ganó de punta a punta

Terminó un fin de semana negro para Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula Uno, donde nunca pudo encontrarle la vuelta a su Alpine y sufrió un sinfín de infortunios, siendo el último el desperfecto técnico que lo obligó a concluir antes de tiempo la carrera principal de este domingo. El piloto argentino debió abandonar en la vuelta 31, cuando marchaba 14° en el circuito callejero de Marina Bay. Max Verstappen dominó de principio a fin y fue el gran ganador.

El inconveniente llegó después de que el argentino reportara pérdidas de potencia durante la carrera. Pese a esas dificultades, había logrado sostener su posición y defenderse de los intentos de adelantamiento de Isack Hadjar, quien había largado desde el pitlane.

Colapinto mantuvo al francés detrás durante varias vueltas mientras extendía su primer tramo con neumáticos medios. También había conseguido acercarse a Carlos Sainz, pero el problema mecánico terminó con sus posibilidades de avanzar en el clasificador.

Cuando se detuvo, todavía quedaban 31 vueltas para completar las 62 previstas. El argentino permaneció unos instantes dentro del auto, con el motor encendido, hasta que retiró el volante y salió del habitáculo. Su abandono provocó banderas amarillas en ese sector del trazado.

Alpine investiga qué provocó el abandono de Colapinto

Tras la carrera, Alpine dio una primera explicación sobre el inconveniente que dejó afuera a Colapinto. La escudería sospecha que el origen estuvo en el sistema de transmisión, aunque deberá realizar una revisión más exhaustiva para determinar qué ocurrió.

El abandono volvió a impedir que el argentino completara una competencia en la temporada. En Singapur, pese a las dificultades que había reportado, había conseguido mantenerse en la pelea por su posición antes de que el problema mecánico lo obligara a retirarse.

Verstappen ganó de punta a punta en Singapur

La carrera quedó en manos de Max Verstappen, que dominó de principio a fin con su Red Bull y consiguió su primera victoria en el circuito de Marina Bay. El neerlandés repitió el dominio que había mostrado el sábado en la sprint.

Charles Leclerc, con Ferrari, terminó en el segundo lugar, mientras que Kimi Antonelli completó el podio con Mercedes y se encamina al título mundial, el cual podría asegurarse en el próximo Gran Premio, en Estados Unidos, el 25 de octubre.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, finalizó 11°, fuera de la zona de puntos. El francés había largado desde la séptima posición, pero no pudo sostener su lugar de salida.