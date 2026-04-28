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CIUDAD DE MENDOZA

Domingo en la Sarmiento tendrá una edición especial: “Mi Patria en la Ciudad”

La tradicional propuesta cultural al aire libre sumará una jornada temática con identidad nacional y espectáculos para toda la familia.

La Ciudad de Mendoza realizará una nueva edición de “Domingo en la Sarmiento”, que en esta oportunidad tendrá un formato especial bajo el nombre “Mi Patria en la Ciudad”, con una programación pensada para celebrar la identidad argentina.

El evento tendrá lugar este domingo 3 de mayo, desde las 11, sobre la avenida Sarmiento, en el tramo comprendido entre calles Chile y Belgrano.

La actividad se desarrollará en la calle Sarmiento y reunirá distintas propuestas culturales, recreativas y gastronómicas. Durante la jornada, vecinos y turistas podrán disfrutar de espectáculos artísticos en vivo, intervenciones culturales y espacios destinados a emprendedores locales.

El evento tendrá como eje central la temática patriótica, por lo que gran parte de la programación estará vinculada a las tradiciones y expresiones culturales del país. Habrá música, danza y actividades que buscarán poner en valor las raíces nacionales en un entorno urbano.

Además, la iniciativa incluirá ferias y puestos con productos regionales, promoviendo el trabajo de hacedores locales y generando un espacio de encuentro para toda la comunidad.

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