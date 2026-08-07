Search
Instagram Facebook Twitter
Kiara-Dominguez
Vista Flores

Dolor y conmoción en Tunuyán por la muerte de Kiara: el emotivo mensaje de despedida de la escuela donde asistía

La Escuela 4-035 “Julia Silvia de Cejas” despidió con profundo dolor a Kiara Selene Domínguez y acompañó a su familia tras la trágica noticia.

Una profunda tristeza atraviesa a la comunidad de Tunuyán tras conocerse la muerte de Kiara Selene Domínguez Cofano, una adolescente que falleció durante la noche del martes luego de sufrir una descompensación.

El episodio ocurrió en una vivienda del barrio Los Cerezos. Ante la emergencia, un vecino trasladó a la joven hasta el Centro de Salud de Vista Flores, donde recibió atención médica. Posteriormente, fue derivada al Hospital Scaravelli, aunque pese a la asistencia recibida finalmente perdió la vida.

La noticia provocó una inmediata reacción entre familiares, amigos, compañeros y vecinos. Durante las últimas horas, las redes sociales se convirtieron en un espacio para compartir mensajes de despedida y acompañamiento hacia sus seres queridos.

Uno de los mensajes más sentidos llegó desde la Escuela 4-035 “Julia Silvia de Cejas”, donde Kiara realizaba sus estudios secundarios. La institución expresó su pesar y acompañó públicamente a la familia, a los allegados de la adolescente y a toda la comunidad educativa.

“Con profundo dolor la comunidad educativa despide a nuestra querida alumna”, señaló la escuela, que además pidió fortaleza y consuelo para sus familiares y seres queridos frente a la pérdida.

En su despedida, la institución también dejó un mensaje dedicado especialmente a Kiara: “Tu luz y tu sonrisa vivirán siempre en nuestros corazones”.

El dolor también se hizo presente entre sus compañeros, quienes recordaron a la adolescente con un mensaje que refleja el impacto de su ausencia: “Nuestra aula no será la misma sin vos, reinarás siempre en nuestros corazones, chipiquera de nuestro corazón”.

La partida de Kiara generó una fuerte conmoción en Tunuyán, donde durante las últimas horas se multiplicaron las expresiones de afecto y solidaridad hacia su familia.

ETIQUETAS:

TunuyánmuerteVista FloresdolorKiara Selene Domínguez Cofano

+ Noticias

Vista Flores

Dolor y conmoción en Tunuyán por la muerte de Kiara: el emotivo mensaje de despedida de la escuela donde asistía

Por: Redacción NDI

Atención Lepra

Qué es la “cláusula del miedo” que incluyó River en el prestamo de Maxi Salas

Por: Agustin Zamora

CIUDAD DE MENDOZA

Ulpiano Suarez presentó una nueva edición del Bus Educativo para estudiantes de toda Mendoza

Por: Violeta Díaz Costa

tensión

Las cámaras comerciales del Valle de Uco mostraron su preocupación por la inestabilidad política entre Brasil y Argentina

Por: Federico Aloi

CIUDAD Y DEPORTES

La Ciudad de Mendoza estará presente en los Juegos Sanmartinianos 2026

Por: Violeta Díaz Costa

San Cayetano

San Cayetano: las principales celebraciones en Mendoza

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter