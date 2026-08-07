Dolor y conmoción en Tunuyán por la muerte de Kiara: el emotivo mensaje de despedida de la escuela donde asistía

Una profunda tristeza atraviesa a la comunidad de Tunuyán tras conocerse la muerte de Kiara Selene Domínguez Cofano, una adolescente que falleció durante la noche del martes luego de sufrir una descompensación.

El episodio ocurrió en una vivienda del barrio Los Cerezos. Ante la emergencia, un vecino trasladó a la joven hasta el Centro de Salud de Vista Flores, donde recibió atención médica. Posteriormente, fue derivada al Hospital Scaravelli, aunque pese a la asistencia recibida finalmente perdió la vida.

La noticia provocó una inmediata reacción entre familiares, amigos, compañeros y vecinos. Durante las últimas horas, las redes sociales se convirtieron en un espacio para compartir mensajes de despedida y acompañamiento hacia sus seres queridos.

Uno de los mensajes más sentidos llegó desde la Escuela 4-035 “Julia Silvia de Cejas”, donde Kiara realizaba sus estudios secundarios. La institución expresó su pesar y acompañó públicamente a la familia, a los allegados de la adolescente y a toda la comunidad educativa.

“Con profundo dolor la comunidad educativa despide a nuestra querida alumna”, señaló la escuela, que además pidió fortaleza y consuelo para sus familiares y seres queridos frente a la pérdida.

En su despedida, la institución también dejó un mensaje dedicado especialmente a Kiara: “Tu luz y tu sonrisa vivirán siempre en nuestros corazones”.

El dolor también se hizo presente entre sus compañeros, quienes recordaron a la adolescente con un mensaje que refleja el impacto de su ausencia: “Nuestra aula no será la misma sin vos, reinarás siempre en nuestros corazones, chipiquera de nuestro corazón”.

La partida de Kiara generó una fuerte conmoción en Tunuyán, donde durante las últimas horas se multiplicaron las expresiones de afecto y solidaridad hacia su familia.