Dolor en el fútbol argentino por el fallecimiento de Carlos Babington

Este miércoles 11 de noviembre, murió Carlos Babington. Fue uno de los máximos ídolos de Huracán como futbolista. También fue entrenador y presidente del Globo. Y jugó un Mundial con la Selección Argentina.

El Inglés, -apodo que heredó de su abuelo, nacido en Londres-, dueño de una zurda exquisita y siempre con el 10 en la espalda, también se destacó en la Selección Argentina, con la que formó parte del Mundial de 1994, en Alemania: metió un gol en cinco presentaciones, en una actuación que no alcanzó para evitar la eliminación del conjunto nacional en la segunda fase.

Su nombre quedó asociado para siempre con uno de los equipos más recordados de la historia del Globo: el que conquistó el Torneo Metropolitano de 1973 bajo la conducción de César Luis Menotti. Aquel plantel, integrado también por figuras como René Houseman, Miguel Brindisi y Omar Larrosa, marcó una época en el fútbol argentino.

El emotivo comunicado de Huracán

El club de Parque Patricios despidió a uno de sus máximos ídolos con un mensaje en sus redes sociales. Recordó su historia como campeón del Metropolitano de 1973, entrenador y presidente de la institución, y lo destacó como uno de los grandes futbolistas que dio el fútbol argentino.

Además, Huracán expresó sus condolencias y acompañó a los familiares, amigos y seres queridos del exjugador en este difícil momento. “Nuestro abrazo y nuestras condolencias”, publicó la institución.