Dolor de cabeza para Scaloni: se lesionó Paredes y su presencia en el Mundial es una incógnita

A pocos días del inicio del Mundial 2026, donde Argentina deberá defender el título obtenido en Qatar 2022, Lionel Scaloni recibió un baldazo de agua fría: uno de los referentes del equipo sufrió una lesión que pone en peligro su participación en la competición.

Se trata de Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho. Este sábado se confirmó la lesión del mediocampista de Boca Juniors, la cual lo hará perderse los amistosos previos al Mundial y pone en duda su presencia en el debut en la cita máxima de selecciones.

Luego de arrastrar molestias durante los últimos días, el volante se sometió este sábado a estudios médicos, los cuales confirmaron una lesión muscular que demandará aproximadamente tres semanas de recuperación, un plazo que complica seriamente su participación en los primeros compromisos del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

La lesión se produjo en un contexto delicado para el futbolista. Durante la derrota de Boca Juniors ante Universidad Católica, resultado que significó la eliminación del conjunto xeneize de la Copa Libertadores, ya había preocupación por su estado físico. Incluso, desde el inicio del encuentro hubo jugadores realizando movimientos precompetitivos ante la posibilidad de que no pudiera completar el partido. “Venía arrastrando en la semana una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido y tampoco iba a salir“, explicaría Paredes luego de la eliminación.

Además, Paredes reveló que el cuerpo técnico le había sugerido priorizar su recuperación: “El entrenador me pidió que le diga la verdad, que salga, que me cuide, que tenía cosas importantes por jugar. No era un partido como para no jugar“.

Como consecuencia de la lesión, Paredes se perderá los amistosos preparatorios que Argentina disputará ante la selección de Honduras el próximo 6 de junio en Texas y frente a Islandia el 9 de junio en Auburn, Alabama.

Además, los tiempos estimados de recuperación ponen en riesgo su presencia en el debut mundialista de la Selección argentina, programado para el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. La evolución de la lesión durante las próximas semanas será determinante para establecer si podrá estar disponible para el estreno de la Albiceleste en la defensa del título mundial.