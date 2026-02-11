Search
Instagram Facebook Twitter
dolares
MERCADO CAMBIARIO

Dólar: luego de conocerse la inflación de enero, ¿cuál será el techo de la banda?

Tras el dato del INDEC, el Banco Central ajustará los límites del esquema de flotación y ya se sabe cuáles serán cuando finalice el mes de marzo.

Luego de que este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundiera los datos correspondientes a la inflación del mes de enero, se conoció cuál será el techo de la banda cambiaria, el cual a partir de febrero se ajusta de acuerdo a los datos del IPC.

De este modo, el techo la banda cambiaria superará los $1.650 a fines de marzo, luego de que el INDEC informara que la inflación de enero fue del 2,9%, un registro que se ubicó por encima de las proyecciones del mercado.

Mendoza arrancó 2026 con inflación del 3% y superó a la nacional

Cabe recordar que desde febrero el Banco Central dejó atrás el esquema de crawling peg del 1% mensual y comenzó a indexar las bandas cambiarias en función del último dato de inflación disponible, correspondiente a dos meses atrás. En ese marco, el martes 31 de marzo los límites del sistema se ajustarán en 2,9%.

Con esa actualización, el techo de la banda se ubicará en $1.653,59, mientras que el piso quedará en $844,03.

¿A cuánto cerró el dólar este martes?

Este martes, el dólar mayorista retrocedió por cuarta jornada consecutiva y cerró en $1.406, su nivel más bajo en casi tres meses. En lo que va de la semana acumula una caída de $26, equivalente a un descenso del 1,8%.

Con ese movimiento, el tipo de cambio oficial amplió su distancia respecto del techo de la banda y quedó un 12,39% por debajo del límite superior, la mayor brecha desde mediados de agosto de 2025.

Para alcanzar el techo que regirá a fines de marzo ($1.653,59), el dólar mayorista debería subir un 17,6%, mientras que para tocar la banda inferior ($844,03) debería registrar una baja cercana al 40%.

En tanto, para la jornada de este miércoles, el piso de la banda de flotación se ubicará en $883,46 y el techo en $1.581,83, de acuerdo con el esquema de actualización diaria que aplica la autoridad monetaria.

ETIQUETAS:

INDECdólarinflaciónBCRAbandas cambiarias

+ Noticias

MERCADO CAMBIARIO

Dólar: luego de conocerse la inflación de enero, ¿cuál será el techo de la banda?

Por: Redacción NDI

AVANZA LA CAUSA

Tunuyán: confirmaron la prisión preventiva para los agresores de Jesús Moyano a la salida del boliche Colombia

Por: Lucian Astudillo

RUMORES DE MERCADO

¿Se va con Messi? Inter Miami consultó por una figura de Independiente Rivadavia

Por: Lucian Astudillo

Acuerdo político

Reforma laboral: acuerdos sobre despidos, impuestos y Estatuto del Periodista

Por: María Orozco

DESDE PARÍS

Vitivinicultura: Alfredo Cornejo anunció que Mendoza será sede de un prestigioso evento internacional

Por: Lucian Astudillo

SEGUNDA EDICIÓN

Mundial de la Hamburguesa 2026 en la Ciudad de Mendoza: ¿qué establecimientos competirán?

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter