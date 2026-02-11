Dólar: luego de conocerse la inflación de enero, ¿cuál será el techo de la banda?

Luego de que este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundiera los datos correspondientes a la inflación del mes de enero, se conoció cuál será el techo de la banda cambiaria, el cual a partir de febrero se ajusta de acuerdo a los datos del IPC.

De este modo, el techo la banda cambiaria superará los $1.650 a fines de marzo, luego de que el INDEC informara que la inflación de enero fue del 2,9%, un registro que se ubicó por encima de las proyecciones del mercado.

Cabe recordar que desde febrero el Banco Central dejó atrás el esquema de crawling peg del 1% mensual y comenzó a indexar las bandas cambiarias en función del último dato de inflación disponible, correspondiente a dos meses atrás. En ese marco, el martes 31 de marzo los límites del sistema se ajustarán en 2,9%.

Con esa actualización, el techo de la banda se ubicará en $1.653,59, mientras que el piso quedará en $844,03.

¿A cuánto cerró el dólar este martes?

Este martes, el dólar mayorista retrocedió por cuarta jornada consecutiva y cerró en $1.406, su nivel más bajo en casi tres meses. En lo que va de la semana acumula una caída de $26, equivalente a un descenso del 1,8%.

Con ese movimiento, el tipo de cambio oficial amplió su distancia respecto del techo de la banda y quedó un 12,39% por debajo del límite superior, la mayor brecha desde mediados de agosto de 2025.

Para alcanzar el techo que regirá a fines de marzo ($1.653,59), el dólar mayorista debería subir un 17,6%, mientras que para tocar la banda inferior ($844,03) debería registrar una baja cercana al 40%.

En tanto, para la jornada de este miércoles, el piso de la banda de flotación se ubicará en $883,46 y el techo en $1.581,83, de acuerdo con el esquema de actualización diaria que aplica la autoridad monetaria.