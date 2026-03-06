Docentes universitarios convocaron a un paro nacional: reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento

Docentes universitarios de todo el país anunciaron un paro nacional que comenzará el lunes 16 de marzo y se extenderá -en principio- hasta el viernes 20, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y por una recomposición salarial del sector. La medida fue convocada por la CONADU Histórica y contará con la adhesión de distintos gremios docentes universitarios.

Según señalaron las organizaciones gremiales, la medida de fuerza se debe al “deterioro del salario docente frente a la inflación” y a la falta de cumplimiento por parte del gobierno de Javier Milei de la ley de Financiamiento Universitario, la cual fue aprobada por el Congreso.

Si bien la medida inicialmente se produciría entre el 16 y el 20 de marzo, dentro del movimiento docente surgió una postura más dura que propone que el cese de actividades se transforme en una huelga “por tiempo indeterminado” hasta que el Gobierno nacional cumpla con el pago de la recomposición salarial reclamada.

En ese sentido, la secretaria general del gremio docente de la UBA, Laura Carboni, explicó que esa propuesta fue aprobada en asamblea y será llevada al congreso nacional de la federación para su discusión. “Nosotros votamos el paro por tiempo indeterminado en nuestra asamblea para llevar ese mandato al congreso de la federación. La medida tiene que salir de manera nacional y estamos discutiendo qué acciones se van a tomar”, afirmó en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas. Según detalló la dirigente, si la federación no adopta esa modalidad de protesta, el gremio igualmente iniciará el paro previsto para el 16 de marzo y luego evaluará cómo continuará el plan de lucha.

Según argumentan los gremios, el Gobierno no cumplió con lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario y denuncian un fuerte deterioro del salario docente. En ese marco, reclaman una recomposición del 51%, cifra que surge de la diferencia entre los aumentos otorgados por el Ejecutivo nacional y la inflación acumulada en el último período.

Carboni cuestionó además la última propuesta salarial del Ejecutivo, que contempla un incremento del 12% distribuido en tres cuotas hasta octubre de 2026. “La nueva maniobra del Gobierno para no acatar la ley plantea un aumento del 12% en lugar del 51% adeudado, y además en cuotas. Eso es inaceptable”, sostuvo.

Por otro lado, en paralelo, las organizaciones docentes también impulsan la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria antes de que el Congreso avance con el tratamiento de modificaciones vinculadas al financiamiento del sistema de educación superior.