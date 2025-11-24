Docentes: los sueldos se desplomaron en 10 años y Mendoza figura entre las más golpeadas

La educación argentina atraviesa un deterioro sostenido que ya lleva diez años y cuyos efectos hoy se sienten en cada aula del país. Un nuevo informe de la ONG Argentinos por la Educación confirma que 19 provincias invirtieron menos en 2024 que en 2014, mientras el salario docente real retrocedió en casi toda la Argentina. Mendoza, lejos de ser la excepción, aparece entre las jurisdicciones más afectadas por la baja del financiamiento y la caída del poder adquisitivo docente.

El estudio, titulado “Financiamiento provincial: análisis del presente en perspectiva de la última década”, muestra que 21 provincias redujeron su gasto educativo entre 2023 y 2024. Pero el problema no es nuevo: al comparar la inversión de 2024 con la del 2014, surge que la tendencia negativa se arrastra desde hace al menos una década.

En el caso mendocino, la caída es evidente. El gasto total en Educación y Cultura bajó 11,9% entre 2023 y 2024, mientras que el salario docente real se desplomó 23,6% en el mismo período. La pérdida continuó en 2025, aunque con un descenso menor del 2,2% respecto de 2024. El panorama coloca a la provincia dentro del grupo con mayor deterioro salarial y presupuestario del país.

La tabla comparativa del informe ilustra un patrón generalizado: en 2024 la mayoría de las provincias recortaron gastos educativos y, en paralelo, los sueldos docentes siguieron perdiendo terreno. Solo tres jurisdicciones —Chaco, Santiago del Estero y Río Negro— muestran salarios docentes en 2025 superiores a los de hace diez años, y apenas 13 provincias registraron algún tipo de mejora respecto de 2024.

El informe remarca que el 75% del financiamiento educativo depende de los gobiernos provinciales, que destinan cerca del 90% de su presupuesto educativo directamente a salarios. La proporción del presupuesto provincial asignado a educación cayó en 16 jurisdicciones durante la última década, profundizando una crisis estructural.

A esta dinámica se suma la decisión nacional que marcó un punto de quiebre: la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Según los autores del informe, muchas provincias no lograron compensar con recursos propios el aporte perdido, lo que aceleró el deterioro de los ingresos docentes y comprometió aún más el financiamiento general del sistema educativo.

El economista Osvaldo Giordano, uno de los autores del estudio, sintetiza el diagnóstico con crudeza: “Venimos de una década perdida. También para la educación es una década perdida”. Giordano advierte que esta caída del financiamiento trae consecuencias directas: déficits de aprendizaje especialmente en los hogares más vulnerables, donde el retroceso golpea con más fuerza.

El investigador Javier Curcio coincide y aporta una mirada estructural: “El informe evidencia un deterioro del financiamiento educativo provincial, con la consecuente merma de las remuneraciones docentes”. Para él, el problema no solo es coyuntural, sino acumulativo.

Finalmente, el economista Alejandro Morduchowicz destaca la desigual respuesta de las provincias frente a la crisis: “Las reacciones no fueron homogéneas: varía la valoración del sector y la capacidad de planificar estrategias a mediano y largo plazo”. Esa falta de previsión, señala, dificulta la recuperación futura del sistema educativo argentino.

El balance es contundente: menor inversión, salarios depreciados y una década de retrocesos que impacta directamente en la calidad educativa. En Mendoza y en gran parte del país, la tendencia marca un desafío urgente que todavía espera respuestas de fondo.