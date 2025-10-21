Doce bodegas confirman su presencia en la Peatonal del Vino 2025

La Ciudad de Mendoza se alista para recibir nuevamente a la emblemática Peatonal del Vino 2025, que tendrá lugar el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, a partir de las 19 h, en la explanada de la Casa de Gobierno y el Parque Cívico. Organizada por el municipio de la capital mendocina, esta edición representa el regreso de un clásico muy esperado tras seis años de ausencia.

El acceso al evento será libre y gratuito, aunque para participar de las degustaciones será necesario adquirir cuponeras en preventa, que incluyen una copa de vidrio de regalo. Debido a la alta demanda, los tickets para el domingo 16 se agotaron rápidamente, por lo que se habilitó una segunda tanda de venta anticipada.

La propuesta se complementará con música en vivo, arte urbano, gastronomía regional y una novedad tecnológica: la asistente virtual “Dionisia”, que brindará información y recomendaciones por WhatsApp durante el evento.

Las bodegas que se suman a esta nueva edición son: Bodegas y Viñedos Sánchez, Casarena, Clos de Chacras, Tierras Altas, RPB, Monteviejo, Finjamos Demencia, Finca Magnolia, Familia Rubino, Doña Paula, Dante Robino y Santa Julia. Con sus diversas etiquetas, propuestas enológicas y estilos, serán parte de las dos noches de celebración que convertirán al Parque Cívico y la explanada de Casa de Gobierno en el epicentro del vino mendocino.