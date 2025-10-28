Doble Vía y Tren de Cercanías: las obras que transformarán el Este mendocino

Este martes, el Gobernador Alfredo Cornejo anunció la adjudicación y firma del contrato para iniciar la II Etapa de la Doble Vía del Este, además de confirmar que este martes se publicará el llamado a licitación del Tren de Cercanías, una inversión de 130 millones de dólares que busca mejorar la conectividad entre Junín, San Martín y Maipú.

Durante el acto realizado junto al ministro Natalio Mema, la subsecretaria Marité Badui y los intendentes Raúl Rufeil (San Martín) y Mario Abed (Junín), el mandatario recordó que en julio se inauguró el primer tramo de la Doble Vía del Este y subrayó la importancia de continuar la obra con transparencia y eficiencia. Según explicó, ambos proyectos forman parte de un plan integral de desarrollo y conectividad del Este, financiado con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

El Tramo II de la Doble Vía, de 2,7 kilómetros entre la Ruta Provincial 60 y el carril Centro de Junín, será ejecutado por la UTE AYFRA-San José-Tolcon, con una inversión de $9.985 millones y un plazo de 14 meses. Además, se publicaron los pliegos provisorios del Tramo III, que unirá Rivadavia, Junín y San Martín con la Ruta Nacional 7, con una inversión de $28.500 millones.

Infraestructura productiva. Desarrollo del sector privado.

La nueva doble vía entre la Ruta 7 y Rivadavia, la habilitación del tránsito en la Variante Palmira y el avance en el proceso del Tren de Cercanías (que conectará Junín con Maipú) consolidan una red estratégica que une la… pic.twitter.com/EOahghog1P — Natalio Mema (@NatalioMema) October 27, 2025

“En esta licitación participaron 19 empresas, un récord en Mendoza, y logramos una adjudicación un 23% por debajo del presupuesto oficial”, remarcó el gobernador.

Sobre el Tren de Cercanías, Cornejo explicó que será una obra de 33 kilómetros, con la intervención de ocho estaciones y 27 pasos a nivel, que beneficiará a más de 350.000 habitantes del Este mendocino. “Aspiramos a que este tren compita con el auto, no con el colectivo. Queremos cuidar el ambiente, reducir tiempos y conectar mejor el Este con el Gran Mendoza”, expresó.

El ministro Mema agregó que el proyecto “es resultado de una planificación coordinada entre Provincia y municipios” y destacó la reciente habilitación de la Variante Palmira, que consolida a la zona como nodo logístico del corredor bioceánico.

Finalmente, Badui detalló que la inversión total de la Doble Vía del Este —en sus tres etapas— supera los $51.000 millones, y enfatizó que “se trata de obras planificadas con una mirada de largo plazo, garantizando transparencia y eficiencia en cada proceso licitatorio”.