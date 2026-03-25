Doble Vía del Este: Cornejo aprobó los fondos para la etapa final de la autopista

El Gobierno un paso decisivo para concluir la Doble Vía del Este, una obra estratégica que une a los departamentos de Rivadavia, Junín y San Martín. A través del Decreto Nº 400, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo autorizó el financiamiento necesario para ejecutar el tercer y último tramo del proyecto.

Los recursos provienen de los Fondos del Resarcimiento y serán administrados por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Con un presupuesto oficial de $27.150 millones, la obra busca saldar una deuda histórica en materia de infraestructura para la región.

Esta tercera etapa contempla una extensión de 4,7 kilómetros, conectando el Carril Centro (Junín) con la Ruta Nacional 7 (San Martín). Al finalizar, la traza completa sumará 12 kilómetros de autopista desde su inicio en la calle Falucho, en Rivadavia.

El diseño de la obra prioriza la seguridad y la eficiencia logística para el sector agroindustrial:

Infraestructura moderna: Dos carriles por mano, iluminación LED central y separadores tipo New Jersey.

Seguridad vial: Señalización vertical, demarcación de última generación y barandas metálicas de protección.

Obras complementarias: Construcción de calles colectoras, un nuevo puente sobre el cruce ferroviario y cuatro rotondas distribuidas en los cruces de los carriles 9 de Julio, Alto Verde y Espejo (Ruta Provincial 50).



El proceso licitatorio despertó un gran interés en el sector de la construcción. Actualmente, se encuentran bajo evaluación 10 ofertas que involucran a un total de 14 empresas (algunas presentadas bajo la modalidad de Unión Transitoria – UT).

Entre las firmas que pujan por la ejecución se encuentran nombres de peso como José Cartellone SA, Chediack, Marcalba SA y Vialmani SA, entre otras.