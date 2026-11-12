DNI nuevo: la guía para gestionar el trámite de manera virtual antes de salir de vacaciones

El Registro Civil de Mendoza difundió una serie de recomendaciones para quienes necesiten renovar o actualizar su Documento Nacional de Identidad (DNI) antes de viajar. Agustín Piscopo, titular del organismo, advirtió que este año vence el plazo de validez de los primeros DNI tarjeta emitidos hace 15 años, por lo que recomendó verificar la fecha de caducidad del ejemplar. Contar con documentación vigente es fundamental para realizar distintos trámites y cruzar las fronteras internacionales.

En cuanto a las actualizaciones obligatorias, el organismo recordó que la primera debe realizarse entre los 5 y los 8 años, mientras que la segunda corresponde a los 15 años. A partir de esa última renovación, el documento tiene una vigencia de 15 años. Para evitar demoras, especialmente durante la temporada turística, se recomienda gestionar los trámites con anticipación.

Los turnos se solicitan a través de la plataforma digital Mendoza por Mí, disponible tanto en su sitio web como en su aplicación. Para hacerlo, hay que iniciar sesión con usuario y contraseña, ingresar al menú principal y seleccionar la opción “Renovación de DNI”. Luego, el sistema permite elegir entre las oficinas disponibles y consultar los horarios, priorizando las sedes cercanas al domicilio declarado.

Por otra parte, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) estableció nuevos valores para los trámites, que entrarán en vigencia el 21 de noviembre. El DNI común costará $20.000, el exprés $52.000 y el trámite al instante $114.000, mientras que el documento para extranjeros tendrá un valor de $40.000. En el caso de los pasaportes, el regular costará $130.000, el exprés $260.000 y el inmediato $429.000. Respecto de los plazos de entrega, el DNI regular demora aproximadamente 20 días, mientras que la modalidad exprés reduce la espera a tres días.