Divorcios en Mendoza: el polémico cambio que podría definir quién cobra las asignaciones familiares

La Cámara de Diputados de Mendoza comenzó a analizar un proyecto de ley que propone modificar la normativa vigente sobre asignaciones familiares para empleados públicos provinciales. La iniciativa busca establecer con claridad quién debe cobrar el beneficio cuando los padres están divorciados o separados, una situación que actualmente genera interpretaciones diferentes dentro de la administración pública.

El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y plantea cambios en la Ley 7.377, específicamente en los artículos 15 y 16, que regulan el procedimiento para el pago de asignaciones en casos de separación o divorcio.

Según el texto impulsado en la Legislatura, cuando ambos progenitores trabajen y se produzca una separación, la asignación familiar se pagará a la mujer, independientemente de cuál de los dos sea quien genera el derecho al beneficio a través de su empleo.

Las excepciones que contempla el proyecto

No obstante, la propuesta también establece algunas situaciones especiales. Si el cuidado personal de los hijos menores está a cargo del padre, o si existe una guarda judicial otorgada a un tercero, el beneficio deberá percibirlo quien tenga efectivamente la responsabilidad sobre los niños.

Un criterio similar se aplicaría en otro escenario previsto en la reforma: cuando el único que trabaja es el padre y no convive con la madre ni con los hijos. En ese caso, el proyecto indica que la asignación se abonaría igualmente a la mujer, salvo que la custodia formal esté asignada al padre o a otra persona.

Además de los cambios en el destino del pago, la iniciativa incorpora un nuevo mecanismo administrativo. Se propone crear el “Formulario de Asignación Priorizada”, que funcionará como una declaración jurada obligatoria para gestionar el cobro del beneficio.

Este documento deberá presentarse en el área de recursos humanos correspondiente e incluir los datos personales de ambos progenitores, la información de los menores y la cuenta bancaria donde se depositará la asignación familiar.

El proyecto continuará su tratamiento en comisiones dentro de la Cámara de Diputados. Si finalmente obtiene la sanción definitiva, cambiará la forma en que se distribuyen las asignaciones familiares en casos de separación dentro del empleo público provincial.