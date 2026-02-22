Divorcio sin culpa y alimentos hasta los 25: qué dice la ley y en qué casos se extiende la cuota

Desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación el 1 de agosto de 2015, el proceso de divorcio en Argentina dejó atrás el esquema de “culpas” y se transformó en un trámite más ágil y menos confrontativo. Así lo explicó la abogada Cecilia Hom en una entrevista radial en “post”, donde repasó los principales cambios en materia de divorcio, uniones convivenciales y cuota alimentaria.

Según detalló la especialista, hoy el divorcio puede iniciarlo una sola persona, sin necesidad de invocar una causa y sin que la otra parte pueda oponerse. Se puede presentar de manera conjunta —con un convenio regulador acordado— o de forma unilateral, acompañando una propuesta sobre alimentos, cuidado de los hijos y distribución de bienes. La otra parte puede aceptar, proponer modificaciones o no responder, pero el trámite continúa igualmente.

La letrada recordó que bajo el antiguo régimen, regulado por el Código de Vélez, el proceso podía extenderse durante años y se discutían cuestiones vinculadas a la intimidad de la pareja, como infidelidades o conductas consideradas “culposas”. Ese esquema no solo exponía la vida privada, sino que también influía en la división de bienes.

Con la normativa actual, el eje está puesto en que las partes lleguen a acuerdos. Cuando hay hijos menores de edad, intervienen el Ministerio Público Fiscal y la Asesoría de Niños, Niñas y Adolescentes antes de dictarse sentencia, con el objetivo de resguardar sus derechos. No obstante, la abogada aclaró que existen casos complejos —como situaciones de violencia— donde el divorcio unilateral se vuelve la única alternativa viable.

En ese contexto también se abordó el concepto de violencia vicaria, entendida como aquella que busca dañar a la expareja a través de los hijos u otros vínculos afectivos. Puede manifestarse de distintas formas, no solo físicas, sino también económicas o emocionales, afectando aspectos sensibles de la vida de la otra persona.

Unión convivencial: diferencias con el matrimonio

Otro de los puntos que genera dudas es qué sucede cuando la pareja no contrajo matrimonio y convivió bajo una unión convivencial. En estos casos, explicó Hom, no rige automáticamente la división igualitaria de bienes. Cada integrante conserva lo que está a su nombre, y si existen bienes en común deben acreditarse aportes y titularidades, algo que muchas veces no está formalmente documentado.

Esta falta de respaldo puede derivar en conflictos mayores que en un divorcio formal, especialmente cuando uno de los convivientes realizó aportes económicos que no quedaron registrados.

Cuota alimentaria: hasta cuándo se paga

En relación con la cuota alimentaria, la abogada precisó que la obligación derivada de la responsabilidad parental se extiende hasta los 21 años. A los 18, el progenitor puede solicitar el cese si demuestra que el hijo ya es económicamente independiente, pero en principio la obligación legal se mantiene hasta los 21 años.

Existe, sin embargo, una excepción contemplada por la ley: si el hijo continúa estudiando o capacitándose y no puede sostenerse por sus propios medios, puede pedir una extensión de la cuota hasta los 25 años. Para ello debe acreditar que es alumno regular y que la carga horaria le impide trabajar.

En este último caso, la obligación ya no se fundamenta en la responsabilidad parental, sino en el deber de solidaridad familiar. El pedido puede realizarlo el propio hijo o el progenitor con quien convive.

Como conclusión, la especialista remarcó la importancia del diálogo para evitar conflictos innecesarios. El espíritu de la normativa vigente, sostuvo, apunta a descomprimir tensiones y promover acuerdos que permitan cerrar una etapa con el menor nivel de confrontación posible.