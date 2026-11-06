Distrito Estación Mendoza: cinco entidades respaldaron el plan de Ulpiano Suarez

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, consiguió el respaldo de cinco entidades representativas de la construcción, la arquitectura y el comercio para avanzar con el proyecto del Distrito Sustentable Estación Mendoza. Las organizaciones acompañaron formalmente el pedido presentado ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para que el municipio se haga cargo de gestionar y ejecutar la subasta de los terrenos de la ex estación ferroviaria.

La iniciativa recibió el apoyo de la Federación Económica de Mendoza (FEM), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) Delegación Mendoza, la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (CECIM), el Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) y la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad (CECITyS). Las cinco instituciones coincidieron en destacar el valor estratégico de recuperar ese sector de la capital y avanzar con su transformación urbanística.

El proyecto contempla la reconversión de unas 24 hectáreas que pertenecieron al predio del Ferrocarril General San Martín, un espacio que las entidades consideran clave para integrar sectores de la Ciudad, ampliar los espacios públicos y poner en valor el patrimonio ferroviario. Además, señalaron que su desarrollo podría impulsar inversiones, generar puestos de trabajo y dinamizar la actividad económica provincial.

Desde la FEM, presidida por Santiago Laugero, expresaron su respaldo a las gestiones de Suarez y remarcaron la importancia de incorporar nuevos espacios verdes, desarrollos residenciales, comerciales y culturales. También apoyaron la relocalización de los talleres ferroviarios en Palmira, una medida que, según plantearon, contribuiría a fortalecer el perfil logístico del Este mendocino. La entidad destacó, además, el potencial del proyecto para atraer capitales, promover la construcción y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.

En la misma línea, CAMARCO consideró que la reconversión del predio puede convertirse en un motor para la actividad económica e industrial de Mendoza. La cámara manifestó su disposición a aportar asistencia técnica y colaborar en las distintas etapas necesarias para concretar la iniciativa.

Por su parte, la CECIM acompañó el planteo municipal y puso el foco en las posibilidades de desarrollar nuevos espacios residenciales, comerciales, culturales y de servicios. También destacó la incorporación de áreas verdes y alternativas de movilidad sostenible, además del impacto que podría tener la obra sobre las empresas constructoras y las pymes vinculadas al sector.

El Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA), en tanto, consideró adecuado que la conducción del proceso de subasta y la implementación del proyecto queden bajo la órbita municipal. Entre sus argumentos, señaló que la Ciudad cuenta con conocimiento directo del territorio, de la normativa local y de las necesidades urbanísticas del sector.

A su vez, la CECITyS sostuvo que la recuperación de las 24 hectáreas representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo comercial de la capital. Según la entidad, el Distrito Sustentable podría revitalizar los alrededores, atraer nuevos residentes y consumidores al microcentro, beneficiar a los comercios de proximidad y favorecer la llegada de inversiones privadas y la creación de empleo. También manifestó su confianza en la capacidad del municipio para llevar adelante el procedimiento con transparencia y agilidad.

El respaldo de las cinco organizaciones se suma a las gestiones que Ulpiano Suarez formalizó el 30 de septiembre ante la AABE, cuando solicitó que el organismo nacional delegue en la Municipalidad de Mendoza la administración y ejecución de la subasta, además de los actos administrativos necesarios para concretarla.

De acuerdo con la propuesta, el municipio se encargaría de llevar adelante el procedimiento y depositaría el dinero obtenido en las cuentas que indique oportunamente el organismo nacional. De esta manera, la comuna busca asumir un papel central en el proceso de recuperación y desarrollo urbanístico del predio.

El Distrito Sustentable Estación Mendoza es uno de los proyectos de transformación urbana más importantes planteados para la capital provincial. La iniciativa apunta a recuperar un sector estratégico, generar una nueva centralidad y combinar espacios públicos, viviendas y actividades comerciales en un esquema de desarrollo urbano integrado.