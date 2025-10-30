Search
Instagram Facebook Twitter
Casa Rosada
Aclaración

“Disparate”: Sturzenegger negó que la reforma laboral sume horas de trabajo

El ministro señaló que el propósito central de la propuesta es incorporar a la formalidad a la mitad de la fuerza de trabajo que actualmente opera en la informalidad.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió este jueves en defensa de la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei planea enviar en breve al Congreso, desmintiendo categóricamente una de las objeciones más circuladas: la supuesta ampliación de la jornada de trabajo de ocho a trece horas. El funcionario calificó la crítica como un “disparate” sin fundamento.

Sturzenegger señaló que el propósito central de la propuesta es incorporar a la formalidad a la mitad de la fuerza de trabajo que actualmente opera en la informalidad, además de fortalecer la competitividad del sector empresarial, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Argumentó que los elevados costos laborales y la excesiva carga regulatoria son obstáculos que impiden la creación de puestos de trabajo registrados y generan sobrecostos que perjudican tanto a quienes emplean como a los propios trabajadores.

El ministro detalló que la reforma facilitará la adaptación de los convenios colectivos a las especificidades regionales y a las condiciones de cada empresa. Esto busca evitar que la rigidez salarial impida la generación de empleo en aquellas regiones con menor productividad. Para respaldar su postura, mencionó modelos de flexibilidad laboral implementados en países como Estados Unidos, Alemania e Italia, indicando que estos sistemas impulsan el empleo formal sin vulnerar los derechos de los trabajadores.

Respecto a las especulaciones sobre posibles recortes en vacaciones o en los derechos laborales adquiridos, Sturzenegger garantizó que “la reforma conserva todas las protecciones relativas a la duración máxima del trabajo diario y semanal”. Explicó que únicamente se habilita a los convenios sectoriales a pactar mecanismos alternativos, como la implementación de bancos de horas o el uso de francos compensatorios, siempre dentro de los marcos legales vigentes.

Para finalizar, el ministro recordó que esta iniciativa laboral es el punto de partida de un paquete de reformas más amplio, que incluirá modificaciones tributarias, actualizaciones a los códigos civil y penal, y la denominada nueva Ley Bases. Su meta, concluyó, es “mejorar y formalizar el empleo, no recortar derechos”, enfatizando la necesidad imperante de actuar ante los altos niveles de informalidad laboral que afectan al país.

ETIQUETAS:

reforma laboralFederico Sturzenegger

+ Noticias

Aclaración

“Disparate”: Sturzenegger negó que la reforma laboral sume horas de trabajo

Por: Redacción NDI

llamativo

Detuvieron a una persona por robarse un flete en Tupungato

Por: Redacción NDI

Boletín Oficial

El Gobierno renovó un megacontrato para asegurar a los empleados públicos

Por: Redacción NDI

Entrevista

Diego Olaiz sobre su victoria en Tunuyán: “La gente está buscando un cambio”

Por: Federico Aloi

Todo esta por verse

El escrutinio definitivo podría dejar a Martin Lousteau sin banca

Por: Agustin Zamora

Nada mal

Se supo cuánto dinero ganará cada equipo por ceder a sus jugadores al Mundial 2026

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter