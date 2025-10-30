“Disparate”: Sturzenegger negó que la reforma laboral sume horas de trabajo

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió este jueves en defensa de la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei planea enviar en breve al Congreso, desmintiendo categóricamente una de las objeciones más circuladas: la supuesta ampliación de la jornada de trabajo de ocho a trece horas. El funcionario calificó la crítica como un “disparate” sin fundamento.

Sturzenegger señaló que el propósito central de la propuesta es incorporar a la formalidad a la mitad de la fuerza de trabajo que actualmente opera en la informalidad, además de fortalecer la competitividad del sector empresarial, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Argumentó que los elevados costos laborales y la excesiva carga regulatoria son obstáculos que impiden la creación de puestos de trabajo registrados y generan sobrecostos que perjudican tanto a quienes emplean como a los propios trabajadores.

El ministro detalló que la reforma facilitará la adaptación de los convenios colectivos a las especificidades regionales y a las condiciones de cada empresa. Esto busca evitar que la rigidez salarial impida la generación de empleo en aquellas regiones con menor productividad. Para respaldar su postura, mencionó modelos de flexibilidad laboral implementados en países como Estados Unidos, Alemania e Italia, indicando que estos sistemas impulsan el empleo formal sin vulnerar los derechos de los trabajadores.

Respecto a las especulaciones sobre posibles recortes en vacaciones o en los derechos laborales adquiridos, Sturzenegger garantizó que “la reforma conserva todas las protecciones relativas a la duración máxima del trabajo diario y semanal”. Explicó que únicamente se habilita a los convenios sectoriales a pactar mecanismos alternativos, como la implementación de bancos de horas o el uso de francos compensatorios, siempre dentro de los marcos legales vigentes.

Para finalizar, el ministro recordó que esta iniciativa laboral es el punto de partida de un paquete de reformas más amplio, que incluirá modificaciones tributarias, actualizaciones a los códigos civil y penal, y la denominada nueva Ley Bases. Su meta, concluyó, es “mejorar y formalizar el empleo, no recortar derechos”, enfatizando la necesidad imperante de actuar ante los altos niveles de informalidad laboral que afectan al país.