Discapacidad y trámites: qué puede y qué no puede exigir una obra social con el CUD

Las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) deben saber que se trata de un documento único, personal e intransferible, cuya correcta utilización es fundamental para garantizar el acceso a derechos y beneficios. En ese marco, una de las consultas más habituales es si una obra social puede retener el certificado original al iniciar un trámite.

Según la información oficial publicada por el Gobierno Nacional, la respuesta es clara: la obra social no puede quedarse con el CUD original. La persona con discapacidad debe presentar una copia y, si es requerido, exhibir el documento original, pero nunca dejarlo en poder de terceros. El CUD es un documento personal y su retención no está permitida.

El certificado permite acceder a cobertura integral del 100% en salud, tanto en el sistema público como en obras sociales y prepagas. Entre las prestaciones incluidas se encuentran tratamientos de rehabilitación, medicamentos, terapias, estudios de diagnóstico y equipamiento específico como prótesis, audífonos o sillas de ruedas, siempre que estén vinculados a la discapacidad certificada.

En el caso de PAMI, el CUD habilita la cobertura total de la medicación asociada a la discapacidad declarada. El trámite puede ser realizado por la persona afiliada, un apoderado o un familiar, siempre que se cumpla con la documentación requerida.

Para solicitar medicamentos a través de PAMI, se debe presentar: Documento Nacional de Identidad, credencial de afiliación, receta emitida por un médico especialista, historia clínica, formulario de pedido de medicamentos por vía de excepción (inicio o renovación) y el certificado de discapacidad correspondiente.

Un punto clave es la vigencia del CUD. El certificado debe estar vigente al momento de solicitar las prestaciones. Aquellos CUD con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 fueron prorrogados automáticamente por un año, extendiendo su validez hasta la misma fecha de 2026.

En cambio, los certificados con fecha de actualización en 2022, 2023 o 2024 debían renovarse durante 2025, ya que no quedaron alcanzados por la prórroga. Desde los organismos oficiales recomiendan verificar la vigencia del documento para evitar demoras o rechazos en los trámites ante obras sociales y prestadores de salud.