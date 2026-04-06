Discapacidad en crisis en Mendoza: un proyecto busca declarar la emergencia por 24 meses

La situación del sistema de discapacidad en Mendoza volvió a instalarse en la agenda política. El diputado provincial Gustavo Perret presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Provincial en Discapacidad por el término de 24 meses, en medio de un escenario que describe como crítico para prestadores, trabajadores y personas que dependen de los servicios.

Según plantea la iniciativa, la medida busca garantizar la continuidad de tratamientos, terapias y servicios esenciales frente a las dificultades financieras que atraviesa el sector.

Un sistema tensionado por deudas y demoras

En los fundamentos del proyecto, Perret advierte que el problema tiene origen en la interrupción y demora de pagos por parte de organismos nacionales, lo que generó un efecto en cadena que impacta directamente en las instituciones.

“Centros terapéuticos, hogares y espacios de rehabilitación acumulan deudas millonarias desde noviembre del año pasado”, señala el texto, al tiempo que indica que muchas entidades han sostenido su funcionamiento con recursos propios que ya están prácticamente agotados.

El diagnóstico no se limita a lo económico. El legislador remarca que cientos de personas con discapacidad dependen diariamente de estos servicios para acceder a atención profesional, inclusión social y acompañamiento, lo que eleva el riesgo ante eventuales cierres o interrupciones.

El impacto en trabajadores y prestadores

Otro de los ejes del proyecto es la situación de los trabajadores del sector. Según se detalla, muchos llevan meses sin percibir la totalidad de sus salarios, en un contexto en el que además los aranceles de las prestaciones presentan un fuerte desfasaje.

De acuerdo con el planteo, los valores actuales se ubican por debajo del 50% de los montos actualizados, lo que profundiza la crisis en toda la cadena de atención.

El diputado Gustavo Perret presentó un proyecto de Ley para declarar la Emergencia Provincial en Discapacidad en Mendoza.

El reclamo a la Provincia y las medidas propuestas

El proyecto también cuestiona que Mendoza no haya adherido a la Ley de Emergencia en Discapacidad a nivel nacional, y sostiene que la provincia tiene la obligación de garantizar estas políticas públicas, más allá de las restricciones presupuestarias.

Como respuesta, la iniciativa propone la creación de un Fondo Provincial de Sostenimiento del Sistema de Prestaciones para Personas con Discapacidad, orientado a asistir a instituciones y asegurar la continuidad de los servicios.

Además, plantea la conformación de una Mesa Provincial de Emergencia que reúna a autoridades, prestadores y organizaciones del sector, con el objetivo de monitorear la situación y coordinar respuestas.

En paralelo, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a realizar adecuaciones presupuestarias y a gestionar ante el Estado nacional el recupero de los fondos destinados al sistema.