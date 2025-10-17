Search
cud
CUD

Discapacidad: cómo acceder a sillas de ruedas y ayudas técnicas

El Estado y las obras sociales deben garantizar de forma gratuita los elementos necesarios para mejorar la autonomía y calidad de vida.

Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir sin costo los dispositivos y ayudas técnicas que necesiten, como sillas de ruedas, bastones, camas ortopédicas, colchones antiescaras o elevadores de baño. La cobertura debe ser del 100 %, ya sea por parte de la obra social, la prepaga o el Estado.

Este derecho está contemplado en la Ley 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral, y también en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en Argentina.

Cómo solicitar las ayudas técnicas

  1. Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD): es el documento que acredita la condición y permite acceder a las prestaciones.
  2. Presentar el pedido ante la obra social, prepaga o entidad estatal correspondiente: puede hacerse de forma presencial o virtual, según el caso.
  3. Acompañar la documentación: se debe presentar DNI, orden médica (digital o manual) y un informe clínico que detalle diagnóstico, peso, talla y demás datos relevantes.

En el caso de PAMI, el trámite puede realizarlo el afiliado o su representante. La gestión es gratuita y busca garantizar el acceso a los elementos indispensables para una vida más independiente y con mejores condiciones de movilidad.

