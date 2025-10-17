Discapacidad: cómo acceder a sillas de ruedas y ayudas técnicas

Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir sin costo los dispositivos y ayudas técnicas que necesiten, como sillas de ruedas, bastones, camas ortopédicas, colchones antiescaras o elevadores de baño. La cobertura debe ser del 100 %, ya sea por parte de la obra social, la prepaga o el Estado.
Este derecho está contemplado en la Ley 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral, y también en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en Argentina.
Cómo solicitar las ayudas técnicas
- Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD): es el documento que acredita la condición y permite acceder a las prestaciones.
- Presentar el pedido ante la obra social, prepaga o entidad estatal correspondiente: puede hacerse de forma presencial o virtual, según el caso.
- Acompañar la documentación: se debe presentar DNI, orden médica (digital o manual) y un informe clínico que detalle diagnóstico, peso, talla y demás datos relevantes.
En el caso de PAMI, el trámite puede realizarlo el afiliado o su representante. La gestión es gratuita y busca garantizar el acceso a los elementos indispensables para una vida más independiente y con mejores condiciones de movilidad.