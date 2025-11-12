Diputados vota las tres leyes económicas que necesita Cornejo para el 2026

La Cámara de Diputados votará este miércoles el conjunto de normas que definen la política fiscal para el próximo año, incluyendo el proyecto de Presupuesto 2026 y las leyes de Avalúo e Impositiva, iniciativas presentadas por la administración del gobernador Alfredo Cornejo.

El oficialismo buscará asegurar la aprobación de estas herramientas financieras y confía en conseguir apoyo de la oposición para obtener la autorización de endeudamiento y la operación de refinanciamiento de deuda (roll over).

Marcos Macroeconómicos y Proyección de Gastos

El Presupuesto 2026 se alinea con las proyecciones macroeconómicas a nivel nacional:

Prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) real del 5%.

Estima una inflación anual al cierre de 2026 del 10,1%.

Calcula un tipo de cambio de $1.423 por dólar para el final del período.

El Ejecutivo proyecta un gasto total de 6,2 billones de pesos para el próximo ejercicio, que incluye tanto gastos corrientes como de capital. Por su parte, los ingresos reales estimados superan los 5,6 billones de pesos.

Prioridades de Inversión y Endeudamiento

La inversión pública se fijó en el 14,5% del gasto total, considerando tanto los recursos de rentas generales como los Fondos de Resarcimiento por la Promoción Industrial. Las áreas prioritarias de inversión incluyen:

Desarrollo de obras viales en todo el territorio.

Recuperación de dependencias policiales (comisarías).

Expansión y modernización de la infraestructura hospitalaria y digitalización del sistema de salud.

Construcción de nuevas aulas de nivel inicial y escuelas secundarias con mejoras en la conectividad.

Continuidad de programas de vivienda a cargo del IPV.

El Gobierno solicitó autorización para obtener un crédito de $240.000 millones para obras públicas específicas: $140.000 millones para la ampliación y modernización del Metrotranvía, y $100.000 millones para el inicio del proyecto Tren de Cercanías, que conectará la zona Este (San Martín y Junín) con el Gran Mendoza (Maipú).

Adicionalmente, se requiere la aprobación para refinanciar vencimientos de deuda por un total de $350.000 millones, bajo la figura del roll over.

El bloque oficialista Cambia Mendoza necesita obtener el apoyo de al menos cuatro diputados de la oposición para alcanzar el número calificado de 32 votos (dos tercios del total), imprescindible para autorizar el endeudamiento. El respaldo ya fue manifestado por el bloque de La Unión Mendocina (LAUM), cuyo diputado Jorge Difonso expresó la “predisposición para acompañar el presupuesto”. Se mantiene la expectativa sobre la postura final que adoptará el bloque del justicialismo, según señala diario MDZ.

Antes de abordar el Presupuesto, la Cámara de Diputados debatirá las leyes de Avalúo e Impositiva. El Gobierno destaca que este paquete fiscal mantiene una línea de continuidad con los últimos nueve años, enfocada en la reducción de alícuotas, adecuación de impuestos patrimoniales y topes de incremento.