Diputados restituyó los límites a la venta de tierras a extranjeros y el proyecto vuelve al Senado

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero introdujo una modificación clave: la restitución de la Ley de Tierras Rurales, que establece límites a la compra de campos por parte de extranjeros.

La iniciativa obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones. Sin embargo, como el texto sufrió modificaciones respecto de la versión aprobada por el Senado, deberá regresar a la Cámara alta para completar su tratamiento legislativo.

El cambio representa un retroceso en la intención original del Gobierno de Javier Milei de eliminar las restricciones a la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros, una medida que había impulsado mediante el DNU 70/2023.

Qué límites establece la Ley de Tierras para los extranjeros

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece restricciones a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

Su principal disposición fija un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y departamental o municipal.

Además, determina que las personas o empresas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% del porcentaje permitido para extranjeros.

También establece un máximo de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, o su superficie equivalente según las características de cada región.

La normativa contempla restricciones para adquirir propiedades que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua importantes, así como terrenos ubicados en zonas de seguridad de frontera.

Estas disposiciones tienen especial relevancia para Mendoza, donde la disponibilidad de agua, la actividad agropecuaria y los recursos naturales forman parte del debate sobre el uso y la propiedad del territorio.

El Gobierno retrocedió y ahora define el Senado

A través del artículo 154 del DNU 70/2023, Milei había dispuesto la derogación de la Ley de Tierras. Sin embargo, la medida enfrentó cuestionamientos judiciales y políticos.

En ese contexto, La Libertad Avanza negoció con sus aliados la restitución de las restricciones para conseguir los votos necesarios y avanzar con el proyecto.

La iniciativa también introduce modificaciones en materia de expropiaciones, indemnizaciones y desalojos, con el objetivo de reforzar las garantías sobre la propiedad privada.

Ahora, el Senado deberá analizar los cambios incorporados por Diputados. Si confirma la nueva redacción, quedarán restituidos por ley los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, una decisión con impacto en provincias como Mendoza, donde el control del territorio y de los recursos estratégicos constituye un tema sensible.