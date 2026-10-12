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Rodolfo-Montero
Presupuesto 2027

Diputados recibe a Rodolfo Montero y al titular de ATM para debatir proyectos clave

Rodolfo Montero presentará iniciativas vinculadas al sistema sanitario y Alejandro Donati expondrá las leyes de Avalúo e Impositiva para 2027.

La Cámara de Diputados de Mendoza tendrá este martes una jornada marcada por el tratamiento de iniciativas vinculadas al sistema sanitario y la planificación impositiva para el próximo año. La agenda incluye la presentación del ministro de Salud, Rodolfo Montero, y la exposición del titular de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), Alejandro Donati.

La actividad comenzará a las 9.30, cuando Montero se presente ante el plenario de las comisiones de Salud Pública, Legislación y Asuntos Constitucionales, y Hacienda y Presupuesto. El funcionario expondrá sobre tres iniciativas: la Ley de Farmacias, el régimen voluntario para el personal de salud y la creación de un nuevo centro de atención para adultos mayores.

La reunión se desarrollará en el Salón de los Diputados, ubicado en el edificio de Comisiones de la Legislatura provincial, en Espejo 252.

Por la tarde, a las 16, la comisión de Hacienda y Presupuesto recibirá a Alejandro Donati, titular de ATM, quien presentará los proyectos de las leyes de Avalúo e Impositiva 2027.

Ambas iniciativas forman parte de la planificación fiscal de Mendoza para el próximo año y serán expuestas ante los legisladores para avanzar en su análisis dentro del ámbito parlamentario.

De esta manera, la agenda legislativa concentrará dos temas centrales para la gestión provincial: las propuestas de reforma y organización del sistema de salud, y la definición de las herramientas tributarias que regirán durante 2027.

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