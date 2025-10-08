Diputados puso límite al uso de DNU: ¿cómo votaron los mendocinos?

Este miércoles, el gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo revés en el Congreso, donde la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca limitar la capacidad de los Presidentes de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Con 140 votos afirmativos, 80 negativos, y 17 abstenciones, la oposición logró darle luz verde a la iniciativa. Sin embargo, el oficialismo logró rechazar un artículo de la norma, por lo que ahora deberá volver al Senado para que se defina allí si acepta los cambios o si insiste con el texto original.

¿Cuál fue la postura de los representantes de Mendoza?

Durante el debate, de los diez legisladores mendocinos sólo dos tomaron la palabra: el radical Julio Cobos, y el oficialista Álvaro Martínez.

Cobos se mostró a favor de limitar el uso por parte del Presidente de turno de los DNU, y remarcó que deben volver a ser de carácter “excepcional”. Durante su exposición, el exgobernador de Mendoza recordó que Javier Milei ya emitió 29 DNU sólo en 2025, cifra casi idéntica a la cantidad de leyes sancionadas en el Congreso.

En contrapartida, Martínez se expresó en contra del proyecto, y acusó a la oposición de querer “desestabilizar al Gobierno”. En ese sentido, recordó que durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner hubo más de 500 DNU. “Recién ahora se preocupan por la República”, arremetió.

A la hora de votar, las posturas de los mendocinos también estuvo dividida: cinco se pronunciaron a favor de la norma, cuatro en contra, y hubo una ausencia.

Quienes estuvieron de acuerdo con limitar el uso de DNU fueron los peronistas Martín Aveiro y Liliana Paponet; Lourdes Arrieta, del bloque Coherencia; y el radical Julio Cobos.

En contrapartida, se opusieron al proyecto de ley los oficialistas Facundo Correa Llano, Mercedes Llano y Álvaro Martínez; y los radicales cornejistas Lisandro Nieri y Pamela Verasay.

Por su parte, Adolfo Bermejo tuvo que ausentarse a último momento por problemas de salud. El legislador de Unión por la Patria fue atendido y medicado en el Congreso.