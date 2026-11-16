Diputados: LLA pidió una sesión para tratar la ley sobre Malvinas y la Reforma del Banco Central

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial solicitada por La Libertad Avanza para tratar un paquete de proyectos, con eje central en la ley de Defensa de la Soberanía y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El secretario parlamentario, Adrián Pagan, comunicó que la sesión especial pedida por el presidente del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni, se realizará este miércoles desde las 12.

Será la primera de las dos últimas sesiones del período ordinario, ya que se hará otra el 25 de noviembre para debatir el proyecto de ley de Presupuesto, si mañana obtienen el dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto.

De todos modos, la actividad parlamentaria no terminará en noviembre, ya que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para debatir el Presupuesto en el Senado y la reforma electoral.

El principal tema que se abordará será el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía, que tiene como eje central aumentar las penas para las empresas que operan en la zona de las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina.

Además de la ley sobre Malvinas y la reforma del Banco Central, los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC– y el Mercado Común del Sur –MERCOSUR–, y la enmienda al Protocolo de Montevideo.

Malvinas

El proyecto mantuvo las sanciones penales y económicas por la explotación sin autorización argentina de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores, se dejó afuera a los accionistas con participaciones de hasta un 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones.

Además, se suavizaron las multas, pasando de entre 20 mil y 100 mil barriles de petróleo (lo dispuesto en el texto original) a entre 2 mil y 40 mil.

El principio rector de la iniciativa, resistida por la oposición dura, es aumentar las competencias del Poder Ejecutivo para actuar ante la irrupción de una vagamente definida “amenaza externa”.

A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar la integración del Consejo de Seguridad Nacional con la incorporación como miembros no permanentes del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente provisional del Senado y de gobernadores.

Este nuevo órgano, que tiene la tarea primaria de coordinar la estrategia unificada de seguridad, defensa e inteligencia estratégica, será presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.

Entre sus funciones se encuentra la protección de infraestructuras críticas y podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como por ejemplo restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.

El protocolo para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques y la autorización para que las Fuerzas Armadas puedan participar en “operaciones no convencionales” son algunos de los puntos más controversiales que se mantienen en pie en la reforma.

Este elemento es uno de los que más levanta críticas por el hecho de que se desdibuja la separación de las funciones y facultades entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, permitiendo que estas últimas se desempeñen en Seguridad Interior.

Un punto polémico de la reforma es que le da rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones en esa lista negra solamente si hay “motivos razonables para sospechar”.

Banco Central

El proyecto que convertirá en ley la Cámara de Diputados respaldará los cambios introducidos por el Senado para la elección y remoción de las autoridades, y estableció que será una potestad exclusiva de la Cámara alta.

El Gobierno designará a los directores del Banco Central que tendrán un mandato de seis años, con la posibilidad de que tengan una reelección. El Senado tendrá la exclusividad de avalar el nombramiento de los directores, que lo deberá hacer con mayoría absoluta.

La remoción se hará a pedido del Gobierno por determinadas causales y el Senado lo deberá avalar con la mayoría absoluta de 37 senadores. El BCRA solo se concentrará en preservar el valor de la moneda y separado de las necesidades de financiamiento del Tesoro.

El proyecto también plantea eliminar funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas.

Se habilita al Banco Central a utilizar sus activos y reservas (como oro, dinero líquido y títulos) como garantía colateral en operaciones propias, tales como la toma de financiamiento internacional o acuerdos de tipo REPO.