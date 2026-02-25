Diputados le dio media sanción a la ley de flagrancia: en qué consiste

La Cámara de Diputados avanzó con la iniciativa que, según dice el oficialismo, “busca fortalecer la respuesta penal y agilizar la aplicación de penas y abordajes específicos en casos donde el imputado es sorprendido in fraganti, especialmente en delitos como robos, hurtos, encubrimientos, entre otros”.

Por mayoría de votos dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo con el que actualizaría el procedimiento de flagrancia —la instancia que se aplica cuando una persona es detenida mientras comete un delito o inmediatamente después, durante su persecución— en el Código Procesal Penal de Mendoza.

“La iniciativa tiene como finalidad agilizar la respuesta del sistema penal frente a delitos menores que suelen contar con evidencia inmediata”, dijeron desde el oficialismo. Se establece la creación de una unidad fiscal específica dentro del Ministerio Público Fiscal para el tratamiento de casos de flagrancia.

El proyecto salió aprobado por mayoría de votos y el rechazo del PJ con José Luis Ramón incluido, además de un puñado de abstenciones como las de Jorge Difonso, Rolando Scanio y Emanuel Fugazzotto.

Jorge Difonso opinó que si bien siempre han estado prestos a darle celeridad a la justicia, “no puede pasar que tomemos a la justicia como si fuera una plastilina y la vamos adaptando al presupuesto con el que cuenta cada unidad fiscal, cada juzgado”.

En tanto, Fugazzotto manifestó que “el vecino pide que la justicia funcione, la sensación de seguridad debe venir contrastada de una sensación de justicia, o de al menos pensar que existe justicia, el problema que tiene este proyecto más allá de lo presupuestario, que es grave, es que pareciera que está pensando para la realidad del Gran Mendoza, y no para todo el territorio provincial”.

El diputado Germán Gómez (PJ) adelantó el voto negativo de su bloque expresando que “con este proyecto no vamos a resolver absolutamente nada, porque este proyecto, de manera muy específica, se refiere a determinados delitos que son cometidos en determinadas condiciones. Estamos modificando algo donde pretendemos, en términos reales, hacerlo más eficiente, cuando en términos prácticos no va a ser así”.

“Los fiscales tienen que trabajar más. Si me preguntan si estamos generando un instituto que nos va a generar beneficio, que estamos avanzando hacia algo más moderno, más dinámico, les digo que no. Estamos creando un sistema que va a institucionalizar la vagancia”, subrayó.