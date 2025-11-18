Diputados impulsan una ley clave para reparar a víctimas del fentanilo

Diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley que busca otorgar una reparación integral a las víctimas y familiares afectados por la tragedia del fentanilo contaminado. La iniciativa fue impulsada por el legislador de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, y alcanzaría tanto a sobrevivientes como a familiares directos de quienes fallecieron por el consumo de medicamentos adulterados.

El texto propone una subvención económica equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles, además de prestaciones de salud, asistencia social, reinserción educativa e inserción laboral. Según se detalla, este acompañamiento formará parte del “Programa de Reparación Integral a Familiares de Víctimas Fatales y Víctimas Sobrevivientes del Fentanilo Contaminado o Adulterado”.

El proyecto también prevé una pensión vitalicia para los hijos y cónyuges de las personas fallecidas. En el caso de los menores, podrán recibirla hasta los 18 años, mientras que los mayores que estén estudiando podrán hacerlo hasta los 25, mediante acreditación correspondiente. Asimismo, el beneficio alcanzará a cónyuges o convivientes con al menos dos años de convivencia previa al fallecimiento.

El diputado Eduardo Valdés, de Unión por la Patria.

Para las víctimas sobrevivientes, la ley plantea que la subvención se mantenga durante el período en que persista la incapacidad laboral derivada de la intoxicación por fentanilo adulterado. La ayuda económica será compatible con futuras indemnizaciones judiciales o extrajudiciales.

“El Estado tiene la obligación de asumir un compromiso social ante esta tragedia, brindando una respuesta integral a los familiares y a quienes sobrevivieron”, afirmó Valdés, quien impulsó la iniciativa junto a diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda. El legislador sostuvo que “la inoperancia estatal y la negligencia privada dejaron una herida abierta en la sociedad argentina”, por lo que remarcó la necesidad de avanzar con una ley que garantice “reparación y justicia social”.

El proyecto encomienda al Ministerio de Capital Humano la implementación y coordinación del programa junto a las provincias afectadas. Además, crea un Consejo de Control y Seguimiento integrado por familiares, ONG y organismos públicos, que tendrá la función de asegurar la transparencia en la aplicación de la ley.

Valdés concluyó que “muchas familias perdieron no solo a sus seres queridos, sino también su sustento”, y remarcó que el Estado no puede permitir que, además del dolor, las víctimas “carguen con el abandono”.