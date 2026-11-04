Diputados expulsó por unanimidad a Janina Ortiz tras su condena por corrupción

La Cámara de Diputados de Mendoza expulsó este miércoles 4 de noviembre a Janina Ortiz, luego de que la Justicia la condenara a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción durante su paso por la Municipalidad de Las Heras.

La decisión fue aprobada por unanimidad, con 46 votos afirmativos, y constituye un antecedente histórico para la Legislatura provincial: es la primera expulsión de un diputado desde el regreso de la democracia en 1983.

Ortiz había asumido su banca en diciembre de 2023 por La Unión Mendocina, pero permanecía suspendida desde marzo de 2024, cuando avanzaron las investigaciones judiciales en su contra. Su situación quedó definitivamente resuelta en el ámbito legislativo tras la condena dictada el pasado 20 de octubre. MDZ Online+1

Los motivos de la expulsión de Janina Ortiz

La destitución se concretó mediante la aplicación del artículo 91 de la Constitución de Mendoza, que faculta a cada Cámara a excluir a sus integrantes con el voto de dos tercios de los legisladores presentes.

El procedimiento se fundamentó también en el artículo 65 de la Constitución provincial, al considerar que Ortiz había perdido las condiciones de idoneidad y elegibilidad necesarias para continuar ejerciendo su cargo.

La comisión de Derechos y Garantías, presidida por el diputado peronista Julio Villafañe, había aprobado el lunes por unanimidad el dictamen que recomendaba su exclusión.

Antes de esa decisión, la legisladora fue convocada para ejercer su derecho a defensa. Sin embargo, a través de su abogado comunicó que no se presentaría personalmente ni realizaría una exposición oral ante sus pares.

Con la sentencia judicial y el procedimiento legislativo cumplido, el expediente llegó al recinto y recibió el respaldo de todos los diputados que participaron de la votación.

La condena por corrupción en Las Heras

La expulsión de Ortiz se produjo después de que la Justicia provincial la condenara, junto con su pareja, el exintendente de Las Heras Daniel Orozco, en el marco de un juicio abreviado.

El pasado 20 de octubre, ambos recibieron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

La investigación judicial estuvo vinculada con irregularidades en la administración de fondos municipales, particularmente mediante maniobras relacionadas con la cooperativa Manos a la Obra.

Según la investigación, se comprobó el desvío de al menos 35,5 millones de pesos de recursos públicos. La condena también comprendió delitos de peculado y uso de documento público falso, entre otros hechos atribuidos a Ortiz.

El acuerdo de juicio abreviado implicó el reconocimiento de responsabilidad penal por parte de los acusados y permitió resolver su situación judicial sin llegar a un juicio oral tradicional. MDZ Online+1

Quién reemplazará a Janina Ortiz en Diputados

Con la expulsión aprobada, la Cámara de Diputados deberá formalizar la vacancia de la banca y comunicar la decisión a la Junta Electoral de Mendoza para avanzar con el procedimiento de reemplazo.

El lugar le corresponde a María Belén Castillo, dirigente del PRO que integró la lista de La Unión Mendocina en las elecciones provinciales de 2023.

Castillo es abogada penalista y cuenta con antecedentes como asesora legislativa. Su incorporación deberá concretarse una vez cumplidos los trámites correspondientes y prestado el juramento de ley.

La nueva diputada completará el mandato que originalmente correspondía a Ortiz, hasta diciembre de 2027.

Qué pasará con los 31 sueldos que reclama Janina Ortiz

La expulsión también vuelve a poner en discusión el reclamo económico presentado por Ortiz, quien exige el pago de las dietas que dejó de percibir durante su suspensión.

La exlegisladora reclama 31 salarios correspondientes al período comprendido entre abril de 2024 y octubre de 2026, al considerar que la decisión de suspenderla sin goce de haberes fue inconstitucional.

El planteo fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que deberá resolver la controversia.

Sin embargo, la comisión de Derechos y Garantías declaró improcedente el reclamo y ratificó la resolución legislativa que había dispuesto su suspensión sin percepción de dieta.

De esta manera, aunque Ortiz perdió definitivamente su banca, la disputa judicial por los haberes que reclama continúa pendiente de resolución. HCD Mendoza+1