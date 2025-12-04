Search
Diputados dio sanción inicial a modificar plazos de una Ley de expropiación de dos inmuebles en Tunuyán

La Cámara aprobó la modificación de la Ley 9.509 para extender hasta diciembre de 2027 el plazo para avanzar con las gestiones de expropiación de dos inmuebles en Villa Seca, destinados al Club Deportivo Corredor Productivo Tunuyán.

Este miércoles, la Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción inicial al proyecto presentado por Julio Villafañe -del bloque Renovación Justicialista (RJ)- que modifica la Ley 9.509 y establece un plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 para realizar las gestiones vinculadas a la declaración de utilidad pública y expropiación de dos inmuebles de Tunuyán, cuyo destino será la donación al Club Deportivo Corredor Productivo Tunuyán.

Villafañe explicó en comisión que el agregado del artículo 2 bises aclaratorio” y busca “determinar un plazo estipulado y fijo para la realización de las obras tendientes a la expropiación de los inmuebles, para ser donados por parte de la Municipalidad de Tunuyán, a la entidad” ubicada en Villa Seca.

Durante la sesión, el legislador sostuvo que la prórroga responde a “la demora que se ha producido a través de algunas cuestiones legales”, ya que “un vecino, en una pequeña parte de esta propiedad ha planteado un título supletorio”, lo que generó retrasos. Agregó además que el municipio debe realizar las previsiones presupuestarias correspondientes.

Por su parte, el diputado Jorge Difonso – de La Unión Mendocina (LUM)- apoyó la propuesta al afirmar que le “parece muy importante el rol que puede dar la Municipalidad de Tunuyán en solucionar y en trabajar esta situación”, y remarcó que en esta zona productiva del Valle de Ucoes muy importante que tengan la posibilidad, los habitantes de Villa Seca de tener un lugar donde realizar una práctica deportiva”, y resaltó que la propuesta responde a lo solicitado por la comisión directiva del club en conjunto con el municipio.

legislatura de MendozaCámara de Diputados de MendozaClub Deportivo Corredor Productivo TunuyánTunuyánvilla seca

