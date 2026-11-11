Diputados dio media sanción al proyecto que busca frenar los embargos y reducir multas a las pymes de Mendoza

Este miércoles, la Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al proyecto que busca llevar un alivio financiero y fiscal a las pymes. La iniciativa, que recibió respaldo unánime, contempla la suspensión de embargos, otorgar planes de pago de hasta 18 cuotas y una reducción de multas e intereses. El proyecto ahora deberá ser tratado en el Senado.

La iniciativa, que fuera enviada por el Poder Ejecutivo, incorporó propuestas de Gabriela Lizana (FRMLN), Jorge Difonso (LUM), Gustavo Perret (PJ) y Griselda Petri (UCR).

Uno de los puntos centrales del proyecto es la suspensión de embargos e inhibiciones generales de bienes en los juicios de apremio. La medida regirá hasta el 31 de diciembre de 2026 y alcanzará a los contribuyentes que tengan vigente el Certificado MiPyME, de acuerdo con la información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Antes de emitir una boleta de deuda, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) deberá verificar que se cumpla esa condición.

Además, la ATM podrá otorgar planes de pago de hasta 18 cuotas mensuales para cancelar deudas tributarias y no tributarias vencidas durante el ejercicio actual hasta el 30 de septiembre de 2026. Las condiciones de esos planes serán establecidas por la reglamentación.

Qué otros beneficios contempla el alivio fiscal para las pymes

El paquete también incorpora beneficios para contribuyentes de Ingresos Brutos que cuenten con Certificado MiPyME. En esos casos, podrán utilizar el saldo a favor de la declaración jurada de septiembre para cancelar impuestos patrimoniales.

A su vez, quienes regularicen su situación antes de fin de año podrán acceder a una reducción de hasta el 50% en las multas correspondientes a Ingresos Brutos y Sellos.

La iniciativa también modifica las tasas de interés que cobra la Provincia por las deudas en mora. El interés resarcitorio bajará del 2,5% al 2%, mientras que el punitorio -aplicado a las obligaciones que se encuentran en instancia judicial- pasará del 4% al 3,5%. El Ministerio de Hacienda y Finanzas deberá fijar los nuevos valores.

Por otra parte, la norma invita a los municipios, entes descentralizados y entidades autárquicas a adherir al régimen. También faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar sus efectos por seis meses.

Pese al apoyo unánime, el proyecto recibió críticas

Aunque todos los bloques acompañaron la iniciativa, durante el debate hubo cuestionamientos sobre el alcance de las medidas y la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas.

Desde el oficialismo, la radical Elisabeth Crescitelli aclaró que el proyecto “no es condonación de deudas“. Defendió la propuesta como una herramienta para darles más tiempo a quienes producen y generan empleo, y la vinculó con las medidas anunciadas por ARCA a principios de noviembre en materia de ejecuciones, embargos y planes de pago. También recordó que, según señaló, la Provincia redujo las alícuotas de Sellos e Ingresos Brutos durante los últimos 11 años.

Griselda Petri sostuvo que las pymes “no piden privilegios, piden reglas claras” y destacó que la suspensión de embargos puede permitirles recuperar capital de trabajo. Federico Palazzo (LLA) también acompañó el proyecto, aunque lo definió como “una solución provisoria” hasta que se reduzcan las alícuotas y se eliminen los tributos que considera distorsivos.

Las objeciones más fuertes llegaron desde otros sectores de la oposición. Jorge Difonso comparó el paquete con “una aspirina frente a una grave enfermedad” y reclamó que el Gobierno avance con otras herramientas. Gustavo Perret consideró que la ley “llega a destiempo, pero es necesaria” y la describió como apenas “un respiro de días“.

Lucas Ilardo (FP), en tanto, apuntó a la caída del consumo y reclamó que la ATM también reconozca intereses cuando las demoras son responsabilidad de la propia administración. Germán Gómez (PJ) planteó un diagnóstico más crítico sobre la situación del sector: “No conozco ni una Pyme que le esté yendo bien“, afirmó. Y agregó: “Es difícil tributar cuando hay que comer, pagar sueldos, o no se vende“.