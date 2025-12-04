Diputados dio media sanción a un proyecto que busca pagar un adicional de más de $1 millón a los abogados del Estado: ¿con qué objetivo?

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles un proyecto de ley que crea un adicional salarial especial para los abogados y administrativos de la Asesoría de Gobierno. Dicha iniciativa tiene el objetivo de evitar que los profesionales migren al Poder Judicial, donde los sueldos son más elevados. La iniciativa -impulsada por el Ejecutivo-, obtuvo media sanción con 34 votos a favor y 9 en contra, y pasó al Senado.

La ley crea el “Adicional Asesoría de Gobierno”, el cual está destinado a los agentes profesionales y administrativos que prestan funciones de forma normal y permanente en la Asesoría de Gobierno, organismo encabezado por el Ricardo Canet. Según el cálculo realizado en comisiones, el plus para los abogados será de algo más de $1.200.000 mensuales, lo que es equivalente a dos asignaciones Clase 13. Por su parte, para los empleados administrativos, el monto del adicional será la mitad.

Durante el tratamiento del proyecto, se explicó que la Asesoría de Gobierno tiene a su cargo la representación del Estado provincial en unas 3.000 causas en todos los fueros, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta los tribunales de primera instancia de Mendoza. En ese sentido, Canet detalló que actualmente trabajan en dicha dependencia 19 profesionales y 3 administrativos, además de abogados asignados al Este, Sur y Buenos Aires.

Cabe destacar que el proyecto establece que el adicional podrá alcanzar hasta dos asignaciones Clase 13 más los adicionales por título y responsabilidad jerárquica, “conforme criterio del Asesor de Gobierno y la disponibilidad financiera” que determine el Ministerio de Hacienda. Por su parte, para los empleados administrativos, el monto será equivalente al 50% de la suma asignada a los profesionales.

Durante su defensa del proyecto ante la comisión de Hacienda y Presupuesto, Canet expuso que en los últimos dos años “se ha producido un escalón muy grande entre los sueldos del Poder Judicial y las personas que tengo a cargo”, y que la diferencia salarial impulsa a los abogados a emigrar.

Cabe resaltar que los legisladores del peronismo fueron los únicos en oponerse a la iniciativa, que tras ser aprobada en Diputados, deberá ser tratada en el Senado.