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bajo la lupa

Diputados definió quiénes mirarán los antecedentes de los próximos que asuman

La Comisión Especial de Poderes es la que analiza las actas de los diputados electos. Si hay antecedentes negativos en algún caso, podría haber riesgo de no asumir la banca.

La Cámara de Diputados determinó, tal como lo establece el artículo 84° de la Constitución provincial y los artículo 1°; 13° y 14° del Reglamento Interno quiénes conformarán la Comisión Especial de Poderes, encargada de examinar las actas de elecciones de los 24 diputados que asumirán próximamente en su banca.

Dicha comisión estará integrada por Mauro Giambastiani (MM), Sol Salinas (Unión PRO), Stella Huczak (PRO), Verónica Valverde (PJ), Beatriz Martínez (UCR), Gustavo Cairo (LLA) y Rolando Scanio (LUM).

La Junta Electoral provincial elevó “la resolución N° 1372, mediante la cual se proclaman los candidatos electos a Diputados Provinciales en virtud de las elecciones realizadas el 26 de octubre de 2025”.

Asimismo, la normativa vigente señala que “se deberá llamar a sesiones preparatorias a fin de examinar y calificar las actas de elecciones y poderes de los Diputados no incorporados”, a lo que agrega que para ello, la Cámara debe designar una Presidencia provisoria – que recayó en Raúl Villach – y nombrar una Comisión Especial de Poderes, “compuesta de miembros en ejercicio, para dictaminar sobre la validez de las actas de elecciones y sobre la habilidad de los electos”.

A diferencia del 2023, todo indica que no habrá sobresaltos. Hace dos años atrás, la asunción de Janina Ortiz en la Cámara de Diputados había levantado la pólvora en esa comisión que se conforma cada dos años. Finalmente, la ex secretaria de Gobierno asumió, pero luego fue suspendida en el cargo.

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