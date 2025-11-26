Search
Diputados: de qué se trata el Fondo Compensador Ambiental que fue aprobado en Mendoza

La Cámara de Diputados dio luz verde al primer proyecto minero enviado por el Ejecutivo. Conocé que propone el proyecto.

En una jornada tensa entre los legisladores, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó por mayoría el Fondo de Compensación Ambiental, el primero de los proyectos mineros impulsados por el Ejecutivo provincial. Con 39 votos a favor y 6 en contra, la iniciativa avanzó al Senado, marcando el inicio formal del superdebate minero que promete dominar la agenda pública en las próximas semanas.

Los votos negativos provinieron de José Luis Ramón (Protectora), Emanuel Fugazzotto (Partido Verde), Jorge Difonso y Rolando Scanio (La Unión Mendocina), Valentina Morán y Norma Escudero (Partido Justicialista). Pese a esas disidencias, el oficialismo logró sostener la mayoría gracias al apoyo de Cambia Mendoza, y también del PRO y de legisladores de La Unión Mendocina, configurando un respaldo político amplio y decisivo.

El proyecto busca crear una herramienta clave para la gestión ambiental: un fondo específico destinado a actuar de manera inmediata ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas, especialmente cuando no haya responsables identificados o cuando estos sean insolventes.

Según lo establecido por la propuesta del Ejecutivo, el Fondo será financiado con multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes por Declaraciones de Impacto Ambiental, créditos, donaciones y recuperos legales. Es decir, se conformará a partir de recursos vinculados directamente a la actividad ambiental y a sus eventuales pasivos.

La norma prevé que los fondos puedan aplicarse a la restauración o mitigación de daños ambientales de incidencia colectiva, al desarrollo de acciones de compensación en áreas afectadas por actividades industriales, y a la atención de emergencias ambientales que requieran intervención urgente. Además, habilita su uso para la ejecución de obras de recomposición ecológica que impacten positivamente en comunidades perjudicadas.

Con este primer paso, Cambia Mendoza abrió el capítulo legislativo de una discusión sensible que vuelve a poner la lupa en la relación entre minería, desarrollo económico y protección ambiental. El Senado tendrá ahora la última palabra sobre un proyecto que, de aprobarse, se convertiría en una herramienta estructural para el manejo de futuros conflictos ambientales en la provincia.

