Diputados cuestionan el acuerdo con EEUU y piden que Quirno rinda cuentas

Tras el anuncio oficial del acuerdo comercial con Estados Unidos, legisladores opositores solicitaron que el canciller Pablo Quirno concurra al Congreso para explicar el contenido y los compromisos asumidos por la Argentina, en un convenio que aún no fue girado a la casa de leyes.

La solicitud fue impulsada por los legisladores de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, junto a Esteban Paulón, de Provincias Unidas, y Lourdes Arrieta.

El pedido se conoció luego de que el Gobierno nacional anunciara la firma del acuerdo comercial, que todavía no fue enviado al Congreso Nacional, órgano que deberá aprobar el convenio por su impacto en distintos sectores económicos. Según indicaron fuentes legislativas, en la Cámara de Diputados aguardan el envío del texto, aunque aún no está definido si será tratado durante el período de sesiones extraordinarias o a partir del 1 de marzo.

Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos.



Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo.



🇦🇷🤝🇺🇸



La Argentina será próspera!

La solicitud de interpelación quedó plasmada en un proyecto de resolución, en el que se pide que Quirno concurra al recinto de sesiones en base al artículo 71 de la Constitución Nacional, para explicar el alcance, contenido y fundamentos de la firma del acuerdo entre ambos países.

Además, los legisladores reclamaron que el canciller detalle los compromisos asumidos por el Estado argentino y los posibles impactos económicos, comerciales, jurídicos y políticos que el tratado podría generar. En los fundamentos, advirtieron sobre la preocupación por un eventual alineamiento incondicional de la política exterior argentina con Estados Unidos, sin un debate previo en el Congreso ni una evaluación integral de sus consecuencias.

También señalaron que el acuerdo incluye disposiciones vinculadas a aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, propiedad intelectual y acceso a mercados agrícolas, por lo que consideraron esencial que la Cámara obtenga información clara y detallada sobre su contenido.

Finalmente, los diputados sostuvieron que la relevancia de este tipo de acuerdos para la política exterior y comercial del país exige que el Poder Ejecutivo rinda cuentas ante el Congreso, a fin de garantizar la transparencia institucional y el adecuado ejercicio de las funciones de control democrático.