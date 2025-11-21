Diputados convocó a los nuevos legisladores: cuándo será la Sesión Preparatoria

La Cámara de Diputados citó formalmente a los legisladores electos para participar de la Sesión Preparatoria, convocada para el 3 de diciembre a las 13. La notificación fue firmada por el secretario parlamentario, Adrián Pagán, según el documento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. En ese encuentro, los nuevos integrantes de la Cámara baja realizarán su juramento y quedarán habilitados para asumir sus funciones.

En paralelo, los 24 senadores electos en los comicios de octubre también fueron citados a su propia Sesión Preparatoria, prevista para el 28 de noviembre a las 11 en la Cámara alta. Aunque prestarán juramento en esa fecha, asumirán sus bancas el 10 de diciembre, en simultáneo con los diputados.

Mientras se desarrolla la transición legislativa, el Gobierno nacional evalúa un desdoblamiento de las sesiones extraordinarias para dividir el tratamiento de sus principales proyectos. La idea es abordar en diciembre —entre el 10 y el 31— el debate del Presupuesto 2026, así como avanzar con el proyecto de presunción de inocencia fiscal, presentado como “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos”.

En tanto, el oficialismo analiza la posibilidad de extender la actividad parlamentaria a enero, aunque fuentes legislativas anticipan que lo más probable será un receso ese mes. De este modo, las sesiones podrían retomarse del 1 al 28 de febrero, según las intenciones del titular de la Cámara baja, Martín Menem, quien busca acelerar el tratamiento de reformas pendientes.