La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la convirtió en ley, al aceptar las modificaciones introducidas por el Senado. El proyecto recibió 141 votos a favor y 99 abstenciones, sin votos negativos. La oposición optó mayoritariamente por abstenerse para evitar que el oficialismo pudiera insistir con la versión original de la iniciativa, que había obtenido media sanción el 26 de agosto.

Uno de los principales puntos de discusión fue el mecanismo para designar y remover a los integrantes del directorio del organismo. El texto original establecía que se necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para remover a sus autoridades, pero esa disposición fue modificada por el Senado el 24 de septiembre. Finalmente, se estableció el requisito de mayoría absoluta y se otorgó al Senado la exclusividad en las decisiones vinculadas con la integración del directorio, sin intervención de la Cámara de Diputados. La modificación fue respaldada por el oficialismo, aunque algunos legisladores aliados manifestaron que hubieran preferido conservar el mecanismo original.

Durante el debate, distintos bloques expusieron sus posiciones. La diputada de Unión por la Patria Julia Strada cuestionó la posibilidad de utilizar las reservas como garantía para obtener financiamiento externo y advirtió sobre sus consecuencias. En cambio, el radical Diógenes González acompañó la reforma al considerar necesaria la independencia del Banco Central. Desde La Libertad Avanza, la mendocina Mercedes Llano defendió la iniciativa como una herramienta para establecer obligaciones institucionales que trasciendan a los gobiernos. Por su parte, Nicolás del Caño y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, rechazaron el proyecto y cuestionaron sus posibles efectos sobre las reservas y el financiamiento de políticas públicas.

Entre los cambios centrales, la reforma establece como mandato principal del Banco Central la preservación del valor de la moneda, en reemplazo del esquema de objetivos múltiples incorporado en 2012 mediante la Ley 26.739. La iniciativa busca consolidar el principio de emisión cero y prohíbe distintas herramientas de financiamiento al Tesoro nacional, entre ellas los adelantos transitorios y la compra de títulos públicos en el mercado primario. También limita los préstamos a las provincias y el uso de letras intransferibles. Según los fundamentos del Gobierno, el propósito es impedir que futuras administraciones recurran a la emisión monetaria para financiar el gasto público y garantizar la autonomía del organismo frente a los cambios de gestión.