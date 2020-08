View this post on Instagram

Hoy, en la Comisión de Desarrollo Social tratamos el proyecto para la georreferenciación de datos de las personas con discapacidad. El objetivo es brindar a los municipios y al Gobierno provincial, la posibilidad de analizar los datos y generar políticas públicas específicas, que vayan dirigidas a esta población, mejorando la accesibilidad e igualdad de oportunidades. @lamarcef1 @diputadosmza