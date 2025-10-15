Diputados avanza con un proyecto para que los acuerdos con EE.UU. deban ser avalados por el Congreso

La Cámara de Diputados de la Nación dio un nuevo paso en el debate por la transparencia de los acuerdos internacionales. Por impulso de la oposición, se firmó el dictamen del proyecto de Máximo Kirchner que busca que todo acuerdo de deuda o asistencia con Estados Unidos deba ser aprobado por el Congreso nacional.

El texto fue debatido durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, donde el diputado Itai Hagman —de Unión por la Patria— realizó una enfática defensa de la iniciativa. “El Estado argentino no puede hacerse cargo de un salvataje hecho a espaldas del pueblo, violando la ley y la Constitución. No lo vamos a aceptar”, expresó el economista.

Hagman también hizo referencia al reciente respaldo de Donald Trump al presidente Javier Milei, condicionando la ayuda económica estadounidense al resultado de las elecciones legislativas argentinas. “Trump dice que el apoyo a la Argentina se irá si Milei pierde las elecciones, es decir, lo que han hecho ayer no sólo no resolvió ningún problema, sino que lo agrava”, afirmó el legislador.

https://twitter.com/ItaiHagman/status/1978484047388025054

Para el diputado, candidato de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires, la situación deja al país en una posición de subordinación política y económica frente a Washington. En ese sentido, convocó a la ciudadanía “a hacerles ver al Gobierno nacional y también a los funcionarios de los Estados Unidos que no vamos a aceptar que nuestra economía esté tutelada por una potencia extranjera”.

El proyecto, de aprobarse, establecerá que todo acuerdo bilateral o financiero que implique endeudamiento deberá contar con el aval previo del Congreso de la Nación.