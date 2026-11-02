Diputados avanza con la expulsión de Janina Ortiz, pero la legisladora reclama 31 sueldos

La Cámara de Diputados de Mendoza dio este lunes un paso decisivo hacia la expulsión de Janina Ortiz, la legisladora suspendida y esposa del exintendente de Las Heras, Daniel Orozco. La comisión de Derechos y Garantías aprobó por unanimidad un dictamen que propone excluirla del cuerpo, luego de que fuera condenada por delitos de corrupción.

La resolución será tratada este miércoles 4 de noviembre en el recinto, donde los legisladores deberán definir su salida definitiva. Sin embargo, el conflicto no terminará allí: Ortiz mantiene un reclamo judicial para cobrar los 31 meses de sueldos que no percibió durante su suspensión.

El dictamen fue aprobado por la comisión que preside el diputado justicialista Julio Villafañe, con fundamento en los artículos 65 y 91 de la Constitución provincial, al considerar que Ortiz perdió las condiciones de idoneidad y elegibilidad necesarias para continuar ejerciendo su cargo.

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Derechos y Garantías – Preside Julio Villafañe (PJ)

Por unanimidad se aprobó un dictamen para excluir a Janina Ortiz de la Cámara de Diputados



Además, declaró improcedente su reclamo en relación al cobro de la dieta no percibida.



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La decisión se sustenta en la condena dictada el pasado 20 de octubre, cuando la Justicia provincial le impuso tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, tras declararla responsable de delitos de peculado, uso de documento público falso y coacciones.

Janina Ortiz reclama los sueldos que no cobró durante su suspensión

Uno de los puntos más controvertidos del caso es el reclamo económico que mantiene la legisladora.

Ortiz fue suspendida de sus funciones y privada del cobro de su dieta en marzo de 2024, cuando todavía se encontraba bajo investigación judicial. Su defensa sostiene que aquella decisión fue inconstitucional porque se adoptó antes de que existiera una condena firme.

A través de su abogado, José Raúl Burela, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y reclama el pago de los haberes correspondientes al período comprendido entre su suspensión y octubre de 2026.

La comisión legislativa rechazó la pretensión y ratificó la resolución que dispuso su suspensión sin goce de haberes. No obstante, será la Justicia la que deberá resolver el conflicto salarial.

Ortiz tampoco asistió este lunes a la Legislatura para ejercer su derecho de defensa. Mediante una presentación escrita, aclaró que su ausencia no implica renunciar a las acciones judiciales ni a su reclamo económico.

Quién reemplazará a Janina Ortiz en Diputados

El dictamen también contempla declarar vacante la banca que ocupa Ortiz y comunicar la decisión a la Junta Electoral provincial para que determine formalmente quién debe asumir en su lugar.

De acuerdo con el orden de la lista de La Unión Mendocina, por la que Ortiz fue elegida en 2023, la banca correspondería a Belén Castillo, dirigente del PRO.

La definición quedará sujeta a la votación del miércoles, cuando la Cámara Baja deberá resolver la exclusión de la legisladora.

De concretarse, se cerrará su paso por la Legislatura provincial, aunque permanecerá abierto el frente judicial por los salarios que reclama desde hace más de dos años.