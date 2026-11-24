El Gobierno dio el paso administrativo final para habilitar el primer desembolso del crédito internacional de hasta 85 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A través del decreto 2496, el Ejecutivo aprobó el reglamento del programa, creó la unidad ejecutora y oficializó a su máxima autoridad operativa, cumpliendo con los requisitos exigidos por el organismo multilateral.

El financiamiento, autorizado previamente por la Legislatura mediante la Ley N° 9650 y aprobado en sus términos contractuales en octubre pasado, está destinado íntegramente al Proyecto de Consolidación de la Transformación Digital del Sistema de Salud. La norma tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca modernizar la infraestructura tecnológica y de gestión sanitaria en toda la provincia.

Las tres condiciones para recibir los fondos

Para que el BID libere el primer giro de divisas correspondiente al Contrato de Préstamo N° 6140/OC-AR, la Provincia debía cumplir con tres exigencias estipuladas en las cláusulas del acuerdo. El Decreto 2496 salda todas ellas en simultáneo:

Reglamento Operativo: se aprobó formalmente el Reglamento Operativo del Proyecto (ROP), que fija las reglas de juego para la ejecución de los fondos y que ya contaba con la “no objeción” técnica del BID emitida el 27 de octubre.

Estructura y autoridades: se creó la Unidad de Ejecución del Proyecto (UEP) y se designó al Lic. Leonardo David González Luque como Coordinador Ejecutivo. El funcionario actuará como representante directo del organismo ejecutor ante el BID en todas las gestiones vinculadas al plan.

Acuerdo interministerial: se ratificó el convenio de distribución de competencias firmado entre los ministros Rodolfo Montero (Salud y Deportes) y Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas).

Cómo se repartirán los roles y las compras

El esquema de funcionamiento establecido en la norma divide las tareas entre ambas carteras para agilizar la puesta en marcha del programa. El Ministerio de Salud funcionará como Organismo Ejecutor, asumiendo la responsabilidad de coordinar e implementar las acciones en el territorio. Para evitar demoras burocráticas, el decreto le delega directamente la facultad de iniciar los procesos de adquisición, adjudicar licitaciones y firmar los contratos necesarios.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.), tendrá a su cargo la administración financiera, contable y fiduciaria de los US$85 millones, además de brindar soporte técnico en los procedimientos de compras y contrataciones exigidos por el banco.