La idea del Diputado Jorge Difonso radica en regionalizar los Concejos Delierantes de Mendoza. En la actualidad has 196 concejales, de los cuales quedarían solo 30.

El Diputado Provincial Jorge Difonso impulsó nuevamente su proyecto para regionalizar y así disminuir los costos políticos que generan en la actualidad los HCD. El proyecto fue presentado en abril del año pasado y será reflotado por Difonso la semana próxima, cuando retomen las sesiones en la Legislatura.

La provincia dividida en 6 regiones

La iniciativa tiene sus bases en la división de la provincia en 6 regiones: el Unicipio, que nuclea al Gran Mendoza, el secano, que unifica a Lavalle, La Paz y Santa Rosa, la región Este, que incluye a San Martín, Rivadavia y Junín, el Valle de Uco, que comprende a Tunuyán, Tupungato y San Carlos, y el Sur provincial con San Rafael, General Alvear y Malargüe.

Lo que planteamos es reducir esos 196 ediles comunales de hoy a sólo 30 representantes regionales, que haya 6 representantes por cada región y que ellos sean quienes diseñen una política pública regional y de la aprobación de los presupuestos de cada municipio y ademas controla las cuentas de esas comunas», detalló el Diputado en una entrevista con Diario UNO.

El proyecto expone que al igual que ocurre hoy, estos concejales tengan mandatos por 4 años y que esos concejos se renueven por mitades cada dos años con el voto directo de los habitantes de cada región. Para eso se debería modificar el artículo 197 de la Constitución de Mendoza.

Sobre los costos

«Con esta propuesta el Estado se ahorra cerca de un $1.000 millones porque los Concejos actuales no sólo destinan recursos al pago de los ediles, sino que detrás de ellos hay toda una estructura de personal y demás, que cuesta caro y no redunda en en grandes aportes políticos para las regiones», criticó el ex Intendente de San Carlos.