Jorge Difonso plantea la unificación de los organismos que administran el agua en la provincia de Mendoza. En esta ocasión habló sobre el tema en CNN radio.

El diputado provincial del Frente Renovador explicó: “Hay cuatro organismos estatales para administrar un solo recurso, Irrigación, Aysam, Epas y Dirección de Hidráulica. Agua que la obtenemos de una única forma que es por el deshielo, se le da tratamiento y se conduce a los domicilios o hasta las fincas o industrias. En todo ese trayecto, hay un modelo en Mendoza que entiendo está agotado, no hay coordinación suficiente entre los organismos que se encargan de los distintos tramos de la conductividad y ser vicio de agua».

Como dice el refrán: «se lavan las manos»

Un contribuyente, un usuario va a hacer un planteo a Aysam sobre un problema y se le dice que es un problema de Irrigación o en Irrigación le plantean que es problema del Epas, es decir, hay una sistemática transferencia de responsabilidades, esto lo he sufrido en mis años de intendente de San Carlos donde hacer los reclamos, conducir el reclamo del usuario en estos organismos es muy difícil porque siempre la culpa la tiene el otro.

Con un solo organismo, es suficiente

“Por eso, hay que reducirlos a una sola autoridad, con menos burocracia y menos gastos corrientes y más inversión concreta en infraestructura, que se ha dejado venir abajo con el correr de los años y donde tenemos cañerías viejas u obras que no se han hecho. Esto porque tenemos un costo corriente burocrático de mantener cuatro organismos cuando en realidad el agua es una sola» remarcó Difonso.

-¿Hay consenso en las fuerzas políticas?

“En líneas general las demás fuerzas políticas coinciden pero no consigo todavía las firmas para avalar el proyecto en la comisión y llevarlo al recinto. También hemos pedido una opinión al Departamento General de Irrigación, a Aysam y todavía no se expresan. Creo que hay un modelo de gestión del agua que es malo, no solo este gobierno, sino de varios que se han ido acumulando porque el sistema, el tablero de comando del agua es prácticamente inviable de esta forma que está planteado.

Nosotros planteamos más que un cambio de las personas un cambio de sistema de gestión del agua. Lo planteamos, es totalmente viable, creemos que en una época de pos pandemia sería fundamental tener un nuevo estado, más ordenado, más eficiente, con menos gasto pero sobre todo, no es contra un funcionario sino contra un sistema de administración del agua para que sea un sistema correcto, transporte y efectivo.

Diario NDI también publicó —> Difonso pidió detalles a la Justicia por el secuestro de un avión minero