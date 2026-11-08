Diez años, dos gestiones de Cornejo y una larga espera: finalmente abre el Ecoparque para el público general

Diez años. Ese fue el tiempo que tuvieron que esperar los mendocinos para volver a recorrer uno de los espacios más emblemáticos del Parque General San Martín. Después de una década de reconversión, obras y promesas de reapertura, el Ecoparque de Mendoza finalmente abrirá sus puertas al público general el próximo miércoles 11 de noviembre.

El anuncio llegó durante los festejos por los 130 años del Parque General San Martín, encabezados por el gobernador Alfredo Cornejo. Una celebración que también permitió ponerle fecha a una apertura que parecía no llegar nunca.

El antiguo zoológico cerró en mayo de 2016, durante la primera gestión de Cornejo, con el objetivo de abandonar el modelo de exhibición de animales y transformarse en un espacio dedicado a la conservación, rehabilitación y educación ambiental.

El cambio de paradigma era necesario. Lo que resulta difícil de explicar es que su concreción haya demandado diez años, durante los cuales generaciones de mendocinos crecieron sin poder disfrutar de uno de los paseos tradicionales de la provincia.

Una década de transformación y una larga espera

La reconversión implicó modificar instalaciones, recuperar espacios históricos y mejorar las condiciones de vida de los animales.

Cuando cerró, el zoológico albergaba cerca de 3.000 ejemplares, una población que superaba ampliamente la capacidad del predio. Actualmente permanecen alrededor de 1.050 animales, muchos de ellos en sectores protegidos que no estarán habilitados para los visitantes.

En junio de este año, el Gobierno presentó las instalaciones renovadas y habilitó recorridos para delegaciones escolares. Sin embargo, el público general debió esperar otros cinco meses para acceder al lugar.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, defendió el proceso de transformación y el trabajo realizado durante estos años.

Cómo será la reapertura del Ecoparque

Desde el miércoles 11 de noviembre, los mendocinos podrán ingresar gratuitamente, aunque deberán reservar previamente su lugar para realizar los recorridos guiados. En este link pueden registrar su reserva: https://actividadesanp.mendoza.gov.ar/anp/reservas/ECOPARQUE

El nuevo Ecoparque ofrece senderos renovados, espacios de interpretación ambiental, infraestructura accesible y sectores destinados a la conservación de fauna autóctona. Ya no se trata de observar animales encerrados, sino de conocer un modelo diferente de convivencia con la naturaleza.

Según informó Latorre, el establecimiento ya recibió unos 30.000 visitantes durante su etapa de funcionamiento restringido.

La reapertura es una buena noticia para Mendoza, pero también marca el final de una espera excesivamente prolongada. Después de diez años, el desafío será demostrar que la transformación no solo justificó el cambio de concepto, sino también el tiempo que les llevó a los mendocinos recuperar este espacio público.