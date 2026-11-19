El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegarán este jueves 19 de noviembre a Mendoza para participar de la segunda edición de la Cumbre de Minería Sostenible, que se desarrollará en el Hotel Hilton de Guaymallén.

Ambos dirigentes compartirán actividades con el gobernador Alfredo Cornejo, en un encuentro que tendrá a la minería como eje central, pero que también estará atravesado por las negociaciones políticas entre el Gobierno de Javier Milei y los mandatarios provinciales.

La presencia de Santilli y Menem se produce en un momento de definiciones para la Casa Rosada, que busca construir acuerdos legislativos para avanzar con su agenda de reformas, entre ellas los cambios en el sistema electoral de cara a 2027.

Las PASO, el tema político de fondo

Uno de los principales asuntos que atraviesan la relación entre Nación y las provincias es la discusión sobre la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La iniciativa del oficialismo nacional necesita respaldos en el Congreso y convierte a los gobernadores en interlocutores fundamentales para conseguir los votos necesarios.

En Mendoza, la discusión tiene una lectura particular. Una eventual eliminación de las primarias podría beneficiar la estrategia electoral de Cornejo, mientras que complicaría las aspiraciones de otros sectores de la alianza oficialista, especialmente los vinculados a Luis Petri.

Aunque la agenda oficial estará concentrada en la actividad minera, la presencia de Santilli y Menem abre la posibilidad de contactos políticos con los mandatarios provinciales.

Mendoza reúne a los gobernadores de la Mesa del Cobre

La segunda edición de la Cumbre de Minería Sostenible se realizará durante el jueves 19 y viernes 20 de noviembre y reunirá a representantes del sector público y privado.

Además de Cornejo, está prevista la participación de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta), integrantes de la Mesa del Cobre.

El encuentro abordará las oportunidades de inversión, el financiamiento de proyectos y el desarrollo de la actividad minera en Argentina.

Para Mendoza, la cumbre representa una oportunidad para posicionarse dentro del mapa minero nacional, en momentos en que la provincia busca avanzar con nuevos proyectos de cobre.

Sin embargo, más allá de los debates productivos, la llegada de Santilli y Menem también tendrá una fuerte lectura política, especialmente por la necesidad del Gobierno nacional de sumar aliados para avanzar con sus reformas en el Congreso.