Sorpresa total

Diego Santilli fue confirmado como Ministro del Interior

Javier Milei confirmó la noticia en su cuenta de X. Santilli no asumirá la banca y se hará cargo de la cartera que dejó Lisandro Catalán.

Luego de ser un actor clave para la victoria electoral del domingo pasado, Diego Santilli fue anunciado como nuevo ministro de Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán. El presidente Javier Milei adelantó que sus tareas se centrarán en “articular” las conversaciones entre gobernadores y el Congreso para llevar adelante “las reformas que vienen de cara al futuro”.

El “Colorado” encabezó la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la baja de José Luis Espert y jugó un papel esencial durante la campaña. Finalmente, terminó quedándose con un triunfo sorprendente en el territorio bonaerense, donde el oficialismo nacional había caído por 14 puntos en las elecciones del 7 de septiembre.

A partir de este desempeño electoral, el Presidente anunció que el “Colo” pasará a formar parte de su Gabinete tras la anticipada salida de Catalán, quien operaba como mano derecha del exjefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”, anunció Milei en su cuenta de X.

