Diego Santilli en Mendoza y con empresarios en primera fila: fuerte defensa a los cambios en la Ley de Glaciares

El ministro del Interior, Diego Santilli, visitó este viernes Mendoza para participar del Insurence Week, un encuentro que reúne a referentes del sector asegurador a nivel nacional e internacional. Durante su exposición, el funcionario elogió la gestión provincial y aseguró que se trata de una de las jurisdicciones con menor nivel de reclamos en el país.

El evento se desarrolló en el Park Hyatt Mendoza, donde Diego Santilli destacó el desempeño de la provincia y su continuidad en políticas públicas. “Cada vez que vengo a Mendoza es el lugar que menos reclamos tengo. Se ve que los mendocinos hacen las cosas bien. No lo digo porque esté el equipo de Alfredo Cornejo acá, sino porque es mérito de una provincia que ha tenido políticas de Estado y va en esa dirección”, afirmó.

En ese sentido, el ministro reconoció el esfuerzo realizado por la provincia en los últimos años y planteó un escenario optimista a futuro. “Sé que han hecho un esfuerzo enorme y sé que ha sido difícil. Hoy estamos cerca de cruzar a la otra orilla de una Argentina que crezca 20, 30 o 40 años ininterrumpidamente”, sostuvo. Además, remarcó la importancia de fortalecer el desarrollo autónomo de las provincias: “Queremos construir sobre bases sólidas, con provincias que, lejos de depender, empiecen a desarrollarse por sí mismas”.

Por otra parte, Santilli expresó su respaldo a la gestión del presidente Javier Milei, a quien definió como “el más reformista de la historia argentina”. En ese marco, defendió el paquete de reformas impulsado por el Gobierno nacional y se refirió al debate en torno a la normativa vinculada a los glaciares.

“Hoy está en discusión la mal llamada ley de glaciares. Digo mal llamada porque nadie tiene intención de tocar ningún glaciar. Todos queremos defenderlos, pero tenemos una ley única en el mundo”, señaló. Según explicó, la propuesta oficial apunta a devolver a las provincias facultades constitucionales para decidir sobre sus recursos naturales, garantizando tanto la preservación ambiental como el desarrollo económico.

La visita de Diego Santilli se dio en un contexto de fuerte impulso a la agenda económica del Gobierno nacional, con foco en reformas estructurales y en el rol de las provincias como motor del crecimiento. Está prevista una reunión con Alfredo Cornejo para hablar sobre obras nacionales.