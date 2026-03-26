Diego Santilli en Mendoza: agenda confirmada y el reclamo por las obras en la Ruta 40

Este viernes, el ministro del Interior, Diego Santilli, aterrizará en suelo mendocino para encabezar el cierre de la Insurance Week, el encuentro organizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS).

La cita está pautada para las 9 en un reconocido hotel frente a la Plaza Independencia. Si bien desde el entorno del funcionario nacional ratificaron el viaje, el resto de su itinerario oficial en la provincia se mantiene bajo estricto hermetismo.

Por el lado de del Gobierno no se descarta un encuentro político de peso: aunque no hay una audiencia confirmada en los papeles, admiten que un café con el gobernador Alfredo Cornejo “podría concretarse” dada la visita.

La última vez que el funcionario nacional pisó Mendoza fue el pasado 15 de enero. En aquella oportunidad, su paso dejó postales de gestión —como la recorrida por la ampliación del Metrotranvía hacia el aeropuerto y la inauguración de la primera fase del Hospital de Luján— pero, sobre todo, un paquete de anuncios viales con suerte dispar.

A poco más de dos meses de aquella visita, el tablero de las obras nacionales en Mendoza muestra claroscuros: