Diego Olaiz sobre su victoria en Tunuyán: “La gente está buscando un cambio”

El pasado domingo 26 de octubre el frente de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza dio un histórico batacazo en las elecciones legislativas del departamento de Tunuyán, una comuna que venía siendo totalmente peronista hace más de 12 años.

El cambio se reflejó principalmente con el nombre de Diego Olaiz, un abogado de la misma localidad, quien recibió al equipo de Diario NDI en un bar del centro, donde explicó cuales son sus planes y cómo quiere llevarlos a cabo.

Quién es Diego Olaiz y qué propone

En primer lugar, Diego nos contó ¿Quién es él? “Diego Olaiz es un ciudadano de Tunuyán que quiere cambiar las cosas y por eso entró en política, alguien muy contento porque nos acompañó el pueblo. Soy esposo y padre de un chico de 14 años, en la actividad privada soy abogado particular”. También, entre risas, nos decía “soy deportista y soy de estar al aire libre, hago bicicleta, pádel y bueno en futbol soy malo, así que no me invitan a jugar”,

Un hombre común que es “radical desde los 18 años que me pude afiliar” y que llegó a representar este frente al parecerle una “una decisión muy atinada porque lo que busca el gobierno nacional es algo que el gobierno provincial viene haciendo: en la reducción del gasto público, el equilibrio fiscal y la reducción de impuestos para que los capitales privados puedan trabajar y aportar a que el Estado pueda sostenerse”.

Última declaración en la que dejó ver sus ideales, lo que prestó lugar a que contara sus principales propuestas para su gestión en el Honorable Concejo Deliberante que irá desde mayo de 2026 hasta mayo de 2030: “Una de mis propuestas es la implementación de un expediente digital, es que creo que falta transparencia en la Municipalidad: el informar cómo ingresa el dinero y qué uso se hace del mismo, sean tasas o coparticipación federal. Este expediente nos permitiría conocer en tiempo real las contrataciones que hay, quien las realiza, que oferentes existen, todo para que los ciudadanos puedan saber en qué se gastan los fondos”.

Además, “mis compañeros proponían la coordinación de la cámaras del CIO con las alarmas comunitarias y con el sistema de la policía. También queremos hacer algo para los jóvenes que no solo sea un deporte, sino que se amplíe en coordinación con todos los distritos para que puedan tener contacto con la gente y la tecnología, lo que permitirá que tengan oportunidades pese a lo relegado que estén del centro departamental”, contó.

Siguiendo por este camino, Olaiz nos decía cual es la principal pelea del frente en Concejo: “Creo que es una lucha contra una oposición de muchas gestiones malas, se reflejó a nivel país y provincia. La gente está buscando un cambio hacia la transparencia, ha habido denuncias y condenas por corrupción y la gente se cansó. Subestimaron al argentino como que no podíamos hacer un juicio de valor sobre los funcionarios y finalmente la sociedad lo hizo; y ahora apuesta a la moral y a las buenas costumbres con las que nos reconoce el mundo entero”.

Resultados y esperanza en la oposición

“Este resultado no es una casualidad y es esperanzador, pero no puedo hablar como si esta victoria fuera solo mía. Fuimos un equipo de trabajo compuesto por muchas personas que nos apoyaron. No pienso en la intendencia, eso lo debe definir el partido dependiendo de si se mantiene la alianza con La Libertad Avanza, entonces no hay un nombre pero si hay muchos posibles candidatos dentro del partido que tienen capacidad de gestión. Mi candidatura fue como concejal y mi compromiso es con la gente, mientras tanto el radicalismo está más unido que nunca y se verá el candidato en el tiempo que queda”, continuó contando y aprovechando para hablar de su futuro político.

Y es que, “obvio que da esperanza, porque este alto porcentaje que nos votó ve la opción y no podemos defraudarlo en la candidatura que presentemos. Pero esto es un equipo muy grande y debemos mantenernos en nuestra meta de decir basta al kirchnerismo, estar a la altura de lo que pide la gente y hacer una consulta sobre los posibles candidatos. La sensación la escuchábamos en los vecinos del departamento, pues había mucha apatía e indiferencia del gobierno”, sumó.

Siguiendo, Diego Olaiz nos habló de los resultados sobre su sentimiento: “Como persona fue una emoción muy grande, nos sorprendió el porcentaje porque sabíamos que había mucho acompañamiento por parte de la gente, pero en esos números nos sorprendió. Porque la gente nos puso una gran responsabilidad, confiaron en una opción distinta y ahora tenemos el trabajo de no defraudar a la gente”.

Concejo y democratización

En los últimos minutos de charla, Olaiz comentó sobre el funcionamiento de HCD y decía: “El concejo decían que era una escribanía, porque es cierto que antes al no haber oposición se certificaba todo lo que decía el intendente y pocas cosas podían cuestionarse. Ahora van a necesitar dialogar y entender que la gente no los ratificó, por lo que van a tener que pensar con un poco de humildad. Hoy representan al 27% y tienen que entender eso, aunque tengan más representantes tendrán que apoyar porque el camino que traían es el contrario al que quiere la gente”.

Y es que, “creo que todas las ideas y representaciones pueden ser buenas, creo que la alianza tiene los puntos muy claros en cuanto a la transparencia y gestión; entonces todo lo que sea sobre ese camino será escuchado independientemente del partido o del vecino que nos venga a plantear esto. Estamos abiertos a todo dentro de estos parámetros”, siguió.

Finalmente, Olaiz se comprometió muy fuerte con los vecinos de los distritos: “Una de las propuestas de nuestro bloque es el de sesionar vía streaming para que todos puedan verlo. Además, el reglamento del concejo estipula que una vez al mes se debe sesionar en los distritos, algo que no se ha cumplido y que estamos intentando impulsar para que se haga. Hay que tener cercanía con el vecino y mostrar que hace el concejo deliberante porque muchos proyectos de vecinos no son siquiera vistos, no es lo mismo que el concejo este aburguesado junto al municipio a que salgan a los distritos a dialogar con los vecinos de los distritos. Porque muchas veces ese vecino no tiene la posibilidad de viajar al centro y eso es un golpe a la democracia”, destacó.

“Lo mío es un compromiso con los distritos, deberíamos sesionar al menos una vez en cada uno de los distritos, no estamos en una ciudad donde la comunicación y el traslado es un problema menor. Acá hay gente de escasos recursos a lo que transportarse al centro le significa un gasto y un sacrificio económico, los representantes del pueblo son del pueblo todo el año se deben recorrer los distritos y no solo en campaña“.